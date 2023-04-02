مفتي الجمهورية عبر قناة الناس: محبة سيدنا النبي لا تتحقق إلا باتباعه

قال الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، إن الله سبحانه وتعالى أتم نعمته على البشر بإرساله لهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، خاتما للأنبياء بخاتمة الشرائع، فقال الله سبحانه وتعالى: «الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا».

وأضاف مفتي الديار المصرية، خلال حلقة برنامج «حديث المفتي»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «الله سبحانه وتعالى جعل حب سيدنا محمد من شرائط الإيمان، فلا يؤمن أحد حتى يكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، فلا تتحقق محبة سيدنا محمد إلا بالاتباع»، مستشهدا بحديث سيدنا النبي محمد: «فإنَّه مَن يَعِشْ منكم فسيَرَى اختِلافًا كثيرًا، فعليكم بسُنَّتي وسُنَّةِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدينَ المَهْدِيِّينَ، عَضُّوا عليها بالنَّواجِذِ، وإيإكم ومُحدَثاتِ الأُمورِ؛ فإنَّ كُلَّ بِدعةٍ ضَلالةٌ».

واستكمل المفتي حديثهن قائلا: «انصرفت همم العلماء إلى دراسة البدع، وما يقال فيه إنه بدع، واستقر رأيهم، على أن البدع المذمومة، ما أحدث ولم يكن له أصل يدعمه، أما ما كان له أصل شرعي فلا يقال له بدعه، وهذا مثل صلاة التراويح في جماعة، كما فعل سيدنا عمر بن الخطاب، حينها قال نعم البدعة هذه، وهذا كله يدل إلى أن البدع فيها ما هو حسن، وما هو مذموم يدخل تحت مسمى الضلالة».

وكانت قناة الناس انطلقت في شكلها الجديد، باستعراض مجموعة برامجها وخريطة الجديدة التي تبث على شاشتها خلال شهر رمضان 2023، حيث تبث خلال شهر رمضان عبر تردد 12054 رأسي عدة برامج للمرأة والطفل وبرامج دينية وشبابية وثقافية وتغطي كافة مجالات الحياة.