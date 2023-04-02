أمين الفتوى بـ«الإفتاء» لقناة الناس: استخدام المحاليل في نهار رمضان لا يُفطر

كشف الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الحكم الشرعي لصيام المسلمين الذين يستخدمون المحاليل بالمستشفيات في نهار شهر رمضان الكريم.

وقال فخر، خلال حواره مع الإعلامية زينب سعد الدين، مقدمة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، اليوم الأحد: «كل الحقن لا تُفطر، حتى لو محاليل فلا مانع، لأن الجلد والمسام ليست منفذا مفتوحا طبيعيا، فالحقنة تدخل في الوريد والعضل أو تحت الجلد، وكل أنواع الحقنة لا تفطر».

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: «من كان ضعيفا يحتاج إلى الغذاء وتغذى بالإبرة فإنه لا يفطر، لان هذا لا يطلق عليه طعام، ولم يدخل من منفذ مفتوح او طبيعي، فعلى هذا فإن صيامه صحيح».