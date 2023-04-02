كشف بنكا الأهلي المصري ومصر اليوم، عن طرح شهادتين جديدتين، ومدتهما 3 سنوات، وهما شهادة بسعر عائد 19% ثابت طوال المدة، وشهادة الـ22% بسعر عائد متناقص العام الأول 22% والعام الثاني 18% والعام الثالث 16%، وترصد «الوطن» في السطور التالية تفاصيل الشهادات الجديدة الأعلى عائد وكيفية شرائها أون لاين.

وبالنسبة لتفاصيل الشهادات الجديدة الأعلى عائد وكيفية شرائها أون لاين، تعتبر شهادات الادخار الجديدة أعلى سعر فائدة بالقطاع المصرفي المصري بعائد 22%، ولا يحتاج العميل للذهاب إلى الفرع خصيصًا لشرائها، فيمكن اللجوء إلى خدمة الأونلاين وهو ما نرصده كما يلي.

تفاصيل الشهادات الجديدة الأعلى عائد وكيفية شرائها أون لاين

بالنسبة للبنك الأهلي المصري، ففي حال الرغبة في شراء شهادة الـ19% بعائد ثابت طوال مدة الـ3 سنوات أو شهادة الـ22% بعائد متناقص في السنة الأولى 22% والثانية 18% والثالثة 16%، يمكن عبر تطبيق «الأهلي نت» من خلال الرقم التعريفي وكلمة السر الخاصة بالعميل.

وبعد الدخول على تطبيق «الأهلي نت» باستخدام الرقم التعريفي وكلمة السر، يعمل العميل على اختيار من القائمة إصدار شهادات أو ودائع ثم القيام بتحديد رقم حساب الإصدار من أجل الشهادة.

خطوات شراء الشهادات من البنك الأهلي المصري أونلاين

وفي الخطوة التالية يتم اختيار المنتج من قبل العميل سواء الشهادة ذات العائد 19% ثابت، أم شهادة الـ22% بعائد متناقص، ويتم أيضا تحديد المبلغ المرغوب فيه بداية من الألف جنيه ومضاعفاتها.

وضمن تفاصيل الشهادات الجديدة الأعلى عائد وكيفية شرائها أون لاين، كذلك يحدد العميل تعليمات الاستحقاق، سواء كان ستجدد بعد المدة أم لا تجدد، والاختيار بين الحساب التوفير أو الجاري من أجل صرف العائد، وفي النهاية الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالبنك، وعلى الفور ستجد الموافقة أو الاعتراض، وفي حال الموافقة يتم احتساب العائد في اليوم التالي من عملية الشراء.

شراء الشهادات أون لاين

وبالنسبة لشراء الشهادات من بنك مصر، من خلال الأون لاين أيضا، يتم إدخال الرقم التعريفي والرقم السري على خدمة الموبايل البنكي BM Online، ثم اختيار إصدار شهادات الاستثمار وبعد ذلك تحديد نوع الشهادة والمبلغ بداية من ألف جنيه ومضاعفاتها، واستكمال البيانات المطلوبة وفي النهاية تأكيد الطلب.