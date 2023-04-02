هل تطرح البنوك الخاصة شهادات بعائد مرتفع؟.. خبير يجيب

قرر البنك المركزي المصري الخميس الماضي، رفع أسعار الفائدة بمقدار 200 نقطة أساس على معدلات الإيداع والإقراض والخصم والائتمان حتى 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب.

وطرح البنك الأهلي المصري وبنك مصر، اليوم الأحد 2 أبريل 2023، شهادتي بعائد 19% ثابت و22% متناقصة لمدة ثلاث سنوات ودورية صرف شهرية للعائد.

الشهادات الجديدة بعائد مرتفع

وقال ماجد فهمي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك التنمية الصناعية سابقًا، إن قرار البنك المركزي المصري الخميس برفع أسعار الفائدة مقدار 200 نقطة أساس يأتي كأحد القرارات التي تساعد في الحد من التضخم.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه في الوقت الحالي من المتوقع طرح شهادات ادخار بنكية جديدة خلال الفترة المقبلة وذلك لسحب السيولة من الأسواق وتقليل الإقبال على السلع الثانوية.

من المتوقع طرح شهادة بعائد أكبر

وأوضح أن مثل هذا القرار للبنوك هام في الوقت الحالي، وذلك نظرا لانتهاء مدة شهادة الـ 18% جعل هناك سيولة كبيرة وأموال مع المواطنين ولتقليل التضخم من الأفضل سحب هذه الأموال والتي قدرت بـ 750 مليار جنيه من شهادة ال 18% فقط، لذلك سيكون من المتوقع طرح شهادة بعائد أكبر لتجميع هذه الأموال مرة أخرى.

ولفت إلى أنه يتوقع إصدار عدد من البنوك شهادات بنكية بعائد 20% ليكون مناسبا ومجزٍ للأشخاص الذين انتهت مدة الشهادة الخاصة بهم بعائد الـ 18%.