ملخص الحلقة 11 من مسلسل عملة نادرة.. ثورة أسرة عبد الجبار على نيللي كريم

جاء ملخص الحلقة 11 من مسلسل عملة نادرة، بأحداث شقية ومتطورة، حيث تبدأ الأحداث بمصارحة «نادرة» الجميع، وإخبارهم أن مسعود هو قاتل «بلال» وسط ثورة من كل أفراد الأسرة، لـ تخرج نادرة تقرير الطبيب الشرعي، ويؤكد لها عبد الجبار أن التقرير ليس كافيًا.

ملخص الحلقة 11 من مسلسل عملة نادرة

تطلب منهم الدكتورة «أنس» الصعود من أجل الراحة، ويهدد عبد الجبار «نادرة» بطولة نيللي كريم بالقتل لو علم أحد بالتقرير الطب الشرعي، ويجلس «مسعود» أحمد عيد في غرفته حيران ينظر لنفسه في المرآة، وتنظر له سميرة و تسأله في حظر لو كان هو القاتل، يحلف مسعود لسميرة أنه برئ.

الشك في مسعود من أفراد الأسرة بأكملها

تسأل سكينة عبد الجبار إذا كان يشك في مسعود، وتؤكد له أن نادرة لعنة و حضرت إليهم، وتؤكد إسراء لعلاء أنها تشك في مسعود و تؤيد كلام نادرة، ثم تذهب سكينة لنادرة محذرة ومهددة وتؤكد لها في حال عاودت اتهام مسعود بقتل أخيه بلال ستقتلها بدم بارد.