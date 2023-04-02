مسلسل عملة نادرة الحلقة 11.. نيللي كريم تواجه أحمد عيد قاتل زوجها

أحداث مثيرة وشيقة شهدها مسلسل عملة نادرة الحلقة 11، خاصة بعد أن كشفت نادرة من هو قاتل زوجها «بلال» الذي يجسد دوره الفنان على الطيب، إذ أن العمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي حول ميراث المرأة.

مسلسل عملة نادرة الحلقة 11

قررت نيللي كريم أن تكسر حاجز العادات والتقاليد، وتقف مدافعة عن حق نجلها الوحيد في الورث بعد وفاة والده، كما أنها قررت في الحلقة 10 من مسلسل عملة نادرة أن تكشف حقيقة مسعود الذي يجسد دوره الفنان أحمد عيد، إذ أنه بالفعل قام بقتل شقيقه في الحلقات الأولى من المسلسل.

الحلقة 11 من مسلسل عملة نادرة

وينتظر الجمهور أحداث الحلقة الجديدة من مسلسل عملة نادرة، ومن المقرر عرض الحلقة 11 من مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم، خاصة بعد محاولات عدة من «نادرة» في اكتشاف سر قاتل زوجها الفنان على الطيب.

وقررت نادرة الخروج عن المألوف، وإخبار الجميع أنها علمت من هو قاتل زوجها ووقت أمام عائلة حماها، لتؤكّد لهم أنها تعلم جيداً أن مسعود هو قاتل زوجها.