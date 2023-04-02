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موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc بطولة نيللي كريم

كتب:

ضحى محمد
02:55 م | الأحد 02 أبريل 2023
عملة نادرة

عملة نادرة

يبحث الجمهور عن موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc بطولة نيللي كريم، لمن لم يشاهد الحلقة التي تعرض مباشرة بعد الفطار، في تمام الساعة 7 ونصف مساءً.

موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc بطولة نيللي كريم

يأتي موعد إعادة مسلسل عملة نادرة على قناة cbc بطولة نيللي كريم، يوميا الساعة 1 ونصف مساءً، وهو من المسلسلات الأكثر مشاهدة وقت عرضه عقب الإفطار مباشرة، في تمام الساعة 7 ونصف مساء بعد صلاة المغرب.

أحداث مسلسل عملة نادرة بطولة نيللي كريم

تعرضت نيللي كريم لعدد من المؤامرات خلال فترة تواجدها بمنزل حماها جمال سليمان، وتخبر «نادرة» عبد الجبار بأنّ هناك من له مصلحة في موتها وموت ولدها كما حدث من قبل في محاولة تسميمه، ولكن تنهرها نفيسة وتطلب منها المغادرة، ويؤكّد عبدالجبار كلامها ويعنّف نادرة ويؤكّد لها أنّه سيعتني بحفيده حال فكرت في الهروب مرة أخرى.

 

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بقلم ضحى محمد

محررة صحفية في قسم الفن، حاصلة على بكالوريوس إعلام جامعة القاهرة.