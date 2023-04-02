«الوطني للزلازل» في سوريا يرصد 13 هزة أرضية خلال 24 ساعة

كشف المركز الوطني للزلازل Nec-Syria في سوريا، عن تعرض البلاد لنحو 13 هزة بقدر أقل من 4.1 ريختر أمس السبت.

سوريا تتعرض لـ13 هزة أرضية في 24 ساعة

سجلت محطات المركز الوطني للزلازل في سوريا خلال المناوبة ليوم السبت وحتى الثامنة صباح الأحد، 13 هزة أرضية والتي جاءت على النحو التالي:

6 هزات أرضية في لواء إسكندرون

هزة أرضية في جنوب شرق اللاذقية بقدر 1.6.

هزة أرضية في فلسطين بقدر 2.9.

هزة أرضية في لبنان بقدر 1.3.

4 هزات في البر التركي

وذكر المركز الوطني، أن هناك انخفاضا كبيرا بعدد الهزات الأرضية في منطقة لواء إسكندرون بالرغم من الزلازل التي حدثت بالأمس.

كما تم تسجيل هزات أرضية بقدر أقل 3 درجات في البحر الميت، فيما كان المركز قد سجل عددًا من الهزات بقدر أعلى من 4 درجات عليه قبل حدوث زلزال 6 فبراير وبعده.