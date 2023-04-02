«الوطنية للطوارئ» بالإسماعيلية تحذر المواطنين من ارتفاع درجات الحرارة غدا

تشهد محافظة الإسماعيلية ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارة، تجاوزت فيها حاجز الـ 30 درجة لأول مرة منذ انكسار درجات الحرارة في بعض المحافظات خاصة محافظات الصعيد والمدن الساحلية.

وحذرت الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة من ارتفاع درجات الحرارة اعتبارا من الغد حتى نهاية هذا الأسبوع بارتفاع تدريجي فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء.

الإسماعيلية تسجل 32 درجة غدا

وقالت الشبكة الوطنية للطوارئ إن درجة الحرارة المتوقعة غدا الاثنين في الإسماعيلية تصل خلال هذا الأسبوع إلى 32 درجة مئوية للعظمى.

وأضافت الشبكة الوطنية في بيان نشر على الصفحة الرسمية للشبكة مساء اليوم الأحد أن ارتفاع الحرارة يرجع نتيجة تأثر البلاد برياح جنوبية غربية حارة وجافة مع وجود مرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على زيادة درجة الحرارة ويعمل أيضا كمظلة لحبس الشوائب والأتربة والدخان فى طبقات قريبة من السطح.

نصائح للمواطنين خلال رمضان

ووجهت الشبكة الوطنية المواطنين الإكثار من تناول السوائل منذ فترة الإفطار حتى السحور كما يفضل عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس بدء من غدا الاثنين خاصة في فترات الظهيرة.