موجة طقس حارة تضرب المحافظات.. درجة الحرارة تصل لـ35 مئوية

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من موجة طقس حارة تضرب المحافظات خلال الأيام المُقبلة، تبدأ من غد بالتزامن مع بداية الثُلث الثاني من شهر رمضان، حيث تصل درجة الحرارة إلى 35 درجة مئوية في عدة محافظات، فيما وجهت بعض النصائح للمواطنين خلال فترة ارتفاع درجات الحرارة التي تأتي بالتزامن مع الصيام.

وتستعرض «الوطن» حالة الطقس في مصر لمدة أسبوع، فضلًا عن الظواهر الجوية التي تضرب المحافظات، ودرجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المُقبلة.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة

وبحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية لحالة الطقس غدًا، فإنّه اعتبارًا من الغد حتى نهاية الأسبوع، تشهد كافة الأنحاء ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تصل درجات الحرارة على القاهرة الكبرى هذا الأسبوع إلى 32 درجة مئوية، بينما تصل إلى 35 درجة مئوية في محافظات جنوب الصعيد.

مرتفع جوي ورياح حارة

وأوضحت الأرصاد الجوية، أنّ ارتفاع درجات الحرارة يرجع إلى تأثر البلاد برياح جنوبية غربية حارة وجافة، وذلك مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة درجة الحرارة ويعمل أيضًا كمظلة لحبس الشوائب والأتربة والدخان في طبقات قريبة من السطح.

نصائح هيئة الأرصاد

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بالإكثار من تناول السوائل طوال الفترة الممتدة من الإفطار وحتى السحور، بالإضافة إلى الحرص على عدم التعرض المباشر لأشعة الشمس تجنبًا للإصابة بضربة شمس أو إجهاد حراري.

حالة الطقس في مصر غدا

وفيما يخص حالة الطقس في مصر غدا، فإنّه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري ومحافظات جنوب سيناء، ومحافظات شمال الصعيد، بينما يكون دافئ على السواحل الشمالية، فيما يكون حارًا على جنوب الصعيد، ويتحول إلى بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة في مصر غدا

وتسجل درجات الحرارة في مصر غدا على القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 درجة مئوية، بينما تسجل في السواحل الشمالية 25 درجة، فيما تسجل 28 درجة على محافظات شمال سيناء وجنوب الصعيد، بينما تسجل 30 درجة مئوية في محافظات جنوب الصعيد.