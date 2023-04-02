طقس الـ72 ساعة المقبلة.. حار نهارا على أغلب الأنحاء ورياح وأتربة عالقة

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة خلال الـ72 ساعة المقبلة، محذرة من الارتفاع التدريجي لدرجات الحرارة، حيث يسود طقس حار نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء.

طقس الاثنين 3 أبريل 2023

يشهد طقس الاثنين أتربة عالقة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية، تكون مثرة للرمال والأتربة على مناطق من غرب البلاد قد تصل إلى حد العاصفة على مطروح والسلوم على فترات متقطعة.

طقس الثلاثاء 4 أبريل 2023

تشهد حالة الطقس الثلاثاء 4 أبريل نشاط الرياح على السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على فترات متقطعة.

طقس الأربعاء 5 أبريل 2023

يشهد طقس الأربعاء المقبل شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من جنوب سيناء على فترات متقطعة.

طقس الخميس 6 أبريل 2023

يشهد طقس الخميس شبورة مائية صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، بالإضافة إلى نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة

وعن درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة فقد توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن تكون على النحو التالي:

توقعات درجات الحرارة الاثنين 3 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 30 والصغرى 17.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 32 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 18.

توقعات درجات الحرارة الثلاثاء 4 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 17.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 25 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 17.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 33 والصغرى 16.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19.

توقعات درجات الحرارة الأربعاء 5 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 23 والصغرى 13.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 29 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى34 والصغرى 18.

توقعات درجات الحرارة الخميس 6 أبريل 2023

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 16.

- السواحل الشمالية: الدرجة العظمى 24 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19.

- شمال الصعيد: الدرجة العظمى 28 والصغرى 13.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 18.