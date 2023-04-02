أمين بيت الزكاة والصدقات المصري: هدفنا توفير مقومات الحياة لأهالي المحافظات الحدودية

قال اللواء عمرو لطفى، الأمين العام لبيت الزكاة والصدقات المصرى، إن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يولى اهتماماً كبيراً بسيناء، ووجه بيت الزكاة والصدقات المصرى بدعم جهود التنمية فى سيناء والعمل على تأهيل المنازل وتوفير المساعدات اللازمة للأهالى المحافظة، وهدفنا توفير مقومات الحياة لأهالى المحافظات الحدودية ودعم جهود الدولة فى التنمية.

وأضاف «لطفى»، فى حوار لـ«الوطن»، أن بيت الزكاة نجح فى إعادة تأهيل المنازل والمنشآت التى أضيرت بقرى الشيخ زويد وحفر آبار مياه وتوزيع المساعدات على المواطنين، وتسليم 25 منزلاً لأهالى شمال سيناء من مستحقى الزكاة والصدقات، مشيراً إلى أنه تم تسليم 25 منزلاً بدوياً للأهالى بعد تجهيزها بالكامل بالأثاث والفرش ومستلزمات المعيشة، وأصبح تجمع «الشياحة» فى نخل بوسط سيناء أول قرية نموذجية منتجة فى المحافظة.. وإلى نص الحوار.

اللواء عمرو لطفي: إعادة تأهيل المنازل وحفر آبار مياه بالقرى العائدة وتوفير مستلزمات الزراعة ومواد غذائية وأغطية للمستحقين

ما أوجه تعاون بيت الزكاة والصدقات المصرى فى تنمية سيناء؟

- نقوم فى بيت الزكاة والصدقات المصرى، بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، بدعم جهود التنمية فى سيناء، ونسهم فى دعم القرى العائدة بالشيخ زويد من خلال إعادة تأهيل المنازل والمنشآت التى أضيرت وحفر آبار مياه وتوزيع المساعدات على المواطنين، ونقوم برفع كفاءة المنازل التى أضيرت بقرية الخروبة، على أن يتم البدء بالعمارات السكنية الأربع والمنازل البدوية، بجانب حفر آبار مياه بالقرى العائدة، وتوفير مستلزمات الزراعة، وتوزيع المواد الغذائية والأغطية على المستحقين من أهالى القرى، وتولى بعض الحالات الفردية التى تستحق إعانات شهرية.

تسليم 25 منزلا بدويا للأهالي بعد تجهيزها بالكامل بالأثاث والفرش ومستلزمات المعيشة

وما الجهود الفعلية التى تمت فى سيناء حتى الآن؟

- سلّم بيت الزكاة والصدقات 25 منزلاً لأهالى شمال سيناء من مستحقى الزكاة والصدقات، وتم بناء هذه المنازل وتجهيزها بالكامل بالأثاث والفرش ومستلزمات المعيشة، وقام وفد من بيت الزكاة والصدقات بتوزيع مساعدات تنموية لأهالى تجمع الشياخة بمركز نخل بمحافظة شمال سيناء، بمشاركة الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وتعد قرية تجمع الشياحة أول قرية نموذجية منتجة فى وسط وشمال سيناء.

وتم توزيع المواد الغذائية والأغطية على المستحقين من أهالى قرية الخروبة والتجمعات التابعة لها وعدد من أهالى مدينة الشيخ زويد، وتسليم أهالى قرية أبوصوان بشمال سيناء ١٥ منزلاً بدوياً ومشغلاً للحرف اليدوية وإقامة مسجد فى القرية النموذجية التى أقامها بيت الزكاة والصدقات لأهالى مدينة أبوصوان، بحضور اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء.

هل يقتصر جهد بيت الزكاة على إعادة تأهيل المنازل أم أن هناك مشروعات يتم إنشاؤها؟

- بيت الزكاة والصدقات المصرى عمل على تسليم مركز لتدريب الشباب وتأهيلهم على الحرف اليدوية فى شمال سيناء، ومشغل للسيدات لإنتاج الملابس البدوية، وتسليم أهالى القرية بئراً لمياه الشرب، وبناء وتأثيث مسجد، وتم رفع كفاءة دار المناسبات بالقرية، وأثناء تسليم الأهالى المنازل تم ملاحظة وجود أحدهم يعانى من بتر إحدى ذراعيه وعليه تمت الموافقة على أن يقوم بيت الزكاة والصدقات بتوفير طرف صناعى كهربائى له.

هل الزيارات تقتصر على قوافل فقط أم أن هناك متابعة مستمرة من بيت الزكاة للمشروعات والبيوت التى تم تأهيلها؟

- زيارتنا لسيناء تأتى فى إطار توجه بيت الزكاة والصدقات لخدمة مستحقى الزكاة والصدقات فى جميع المحافظات، خاصة المحافظات الحدودية، وتوفير مقومات الحياة لهم.

وأثنى محافط شمال سيناء على الجهود التى يقوم بها بيت الزكاة والصدقات فى المحافظة وحرصه على توجيه الدعم والمساندة للفئات غير القادرة فى المحافظة ودعم المشروعات التنموية بها.

جهود التوعية

جهود التوعية لا تنقطع، ففى إحدى الزيارات إلى سيناء كان يرافقنا الدكتور أسامه الحديدى، المدير التنفيذى لمركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، وأعلن عن تسيير عدد من القوافل الدعوية من الأزهر الشريف لمحافظة شمال سيناء، وعقد ندوات توعوية بالمساجد ومراكز الشباب والجمعيات الأهلية، بجانب خطبة الجمعة بمساجد المحافظة الكبرى.