قطار قوافل «وطن واحد» يصل أرض الفيروز.. توزيع عبوات غذائية على الأسر الأكثر احتياجا في شمال سيناء

واصل قطار الخير رحلة العطاء لمبادرة «وطن واحد» التى بدأها فى مدن وقرى وتجمعات شمال سيناء، بقوافله الطبية وتوزيع المواد الغذائية بكميات كبيرة فى مدن بئر العبد والعريش والشيخ زويد ووسط سيناء، وغيرها من التجمعات السكنية من أجل مساعدة الأسر الأولى بالرعاية والسكان والمقيمين فى هذه المناطق.

«أبوشعيرة»: قوافل الخير و«كتف فى كتف» نفذت أكبر عملية توزيع سلال غذائية

وقال إبراهيم أبوشعيرة، عضو مجلس النواب بشمال سيناء، لـ«الوطن»، إن قوافل الخير، وقطار العطاء، ومبادرة «كتف فى كتف» نفذت أكبر عملية توزيع كراتين مواد غذائية من شركات العرجانى جروب، التى شاركت بقوة فى المبادرة، وتم توزيع كراتين على عدة مرات بمرحلتين، الأولى شملت 5 عبوات مواد غذائية بتكلفة 950 جنيهاً، والثانية وصلت الكراتين الغذائية والمساعدات لكل قرية وكل بيت فى جنوب الشيخ زويد ورفح ووسط سيناء ووصلت فى العريش إلى 6 آلاف كرتونة.

وأكد أن العبوات الغذائية وُزعت على المستحقين والفقراء، والأسر الأولى بالرعاية، والسكان والمقيمين فى هذه المناطق، وشملت عملية التوزيع جميع المناطق. التى يدعمها رجل الأعمال إبراهيم العرجانى، ومجلس القبائل والعائلات المصرية، ووزعت قبل رمضان بيومين 5 آلاف كرتونة على المستحقين، وما يقرب من 250 كيلو لحوم طازجة، فيما عادت عملية التوزيع للقرى بمناطق الظهير والثومة وأبوالعراج وأبوفرج جنوب وغرب الشيخ زويد لـ6 آلاف كرتونة تكلفة الكرتونة 950 جنيهاً، وهى الكرتونة الأكبر على مستوى عملية التوزيع بشمال سيناء.

قوافل طبية لتركيب أطراف صناعية.. وإجراء عمليات جراحية على يد كبار الأطباء والمتخصصين من الجامعات

ونفذت المبادرة قوافل طبية بشمال سيناء، تضمنت تركيب أطراف صناعية، والكشف على المرضى، وإجراء عمليات جراحية على يد كبار الأطباء والمتخصصين من القادمين من الجامعات المصرية.

«دينا»: كراتين أدوية ونظارات طبية إهداء من مؤسسات الدولة

وقالت دينا مصطفى، أمينة المرأة فى مجلس القبائل بشمال سيناء، إحدى القائمات على الفعالية والمبادرة، بمشاركة عدد من رجال الأعمال والمجتمع المدنى، إن الجهات الداعمة لقطار الخير شملت مجلس القبائل والعائلات المصرية، وبنك الطعام، وبنك الشفا، ودعمت بكراتين أدوية ونظارات طبية وكراتين مواد غذائية متوسطة الحجم، وزعت فى العريش والشيخ زويد وبئر العبد، على المستحقين من أهالى سيناء، إهداءً من مؤسسات الدولة.

وأضافت دينا مصطفى أن القافلة الطبية شملت 15 تخصصاً طبياً، فى مستشفى العريش العام، والعمليات فى المستشفى، ووصلت إلى مستشفى الشيخ زويد المركزى، ومستشفى بئر العبد النموذجى، وكانت القافلة الطبية الأولى فى مستشفى العريش، لمدة 3 أيام، والثانية فى العريش والشيخ زويد وبئر العبد، لمدة ثلاثة أيام أخرى.

«رحمى»: الأولوية للفقراء والأرامل واليتامى والمطلقات وذوى الاحتياجات الخاصة

وقال هيثم رحمى، الأمين العام لحزب حماة الوطن بشمال سيناء، إن الحزب وزع ما يقرب من 7200 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأشد احتياجاً بمدن ومراكز المحافظة وشملت عملية التوزيع العريش والشيخ زويد وبئر العبد، وجنوب رفح وقرى ومدن نخل والحسنة والقسيمة بوسط سيناء.

وأضاف الأمين العام أنه تمت مراعاة أن تتم عملية التوزيع للأسر الأكثر احتياجاً، والأرامل واليتامى والمطلقات، وذوى الاحتياجات الخاصة، تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية «كتف فى كتف» والتى انطلقت قبيل شهر رمضان الكريم، مستمرة حتى اللحظات.

ووزع مجلس القبائل والعائلات المصرية كراتين مواد غذائية ولحوماً على القرى والتجمعات السكنية فى جنوب وغرب العريش، وعلى قرى وتجمعات الشيخ زويد، ومناطق جنوب رفح.

«زايد»: كيلو لحم بلدي وكيلو أرز بـ 100 جنيه فقط بخصم 60%

من جهة أخرى، أعلن القسم الإعلامى بحزب مستقبل وطن بشمال سيناء، فى بيان، أن مبادرة «قافلة الخير لشهر الخير» مستمرة فى توزيع اللحوم البلدية على أهالى شمال سيناء بخصم يصل إلى أكثر من 60%.

وقال سعيد زايد، أمين الإعلام بحزب مستقبل وطن، فى بيان، إن المبادرة تضمنت طرح 10 أطنان لحم بلدى و10 أطنان أرز نقى، طوال أيام شهر رمضان المبارك، يتم توزيعها على الأسر الأكثر احتياجاً ومحدودى الدخل من أهالى شمال سيناء.

وأضاف يسرى جاسر، أمين التنظيم، أنه لكل مستفيد «بون» بقيمة كيلو لحم بلدى وكيلو أرز مقابل 100 جنيه فقط، بنسبة خصم تصل إلى أكثر من 60% وستتحمل أمانة الشباب النصيب الأكبر من التكلفة لإيمانها بدورها المجتمعى.

وقال محمد درغام، رئيس اللجنة الاقتصادية المركزية فى مجلس القبائل العربية بشمال سيناء، إن الهدف من القوافل الطبية هو مساعدة الأسر الأكثر احتياجاً، والوقوف مع محدودى الدخل، والعمل على إيصال المساعدات لكل تجمع ولكل بيت فى سيناء.

وأضاف «درغام» أن اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء نجحت فى تنظيم قافلة طبية بالمجان وتم توقيع الكشف على 2000 مريض وصرف الأدوية لهم وإجراء الفحوصات الطبية لهم بالمجان، علاوة على إجراء أكثر من 200 عملية جراحية تنوعت بين جراحة عامة وأنف وأذن وحنجرة ورمد بالإضافة إلى «الإيكو»، بالتعاون والتنسيق مع جامعة المنوفية وبنك الشفاء المصرى ومجلس القبائل والعائلات المصرية بشمال سيناء ومديرية الشئون الصحية بالعريش.

وأكد الدكتور حسام المصرى، المستشار الطبى لمجلس الوزراء، أن القوافل الطبية التابعة لمجلس الوزراء قامت بالكشف على 2000 مريض بشمال سيناء بمستشفيات العريش والشيخ زويد وبئر العبد، موضحاً أن القوافل الطبية شملت عدداً من التخصصات الطبية المختلفة من الكوادر الطبية ذات الكفاءة العالية من مستشفيات الجامعة، وتم إجراء العديد من الجراحات الكبرى بمستشفيات الجامعة على نفقة الدولة، من خلال المبادرة الطبية التى وصلت لشمال سيناء.

وقال الدكتور محمد شعبان، عضو اللجنة الطبية العليا ومنسق عام القوافل بمجلس الوزراء، فى بيان إنه تم تحويل عدد من الحالات الحرجة إلى المستشفيات الجامعية، لإجراء العمليات الجراحية الكبرى واستخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، وقرارات من هيئة التأمين الصحى مع تقديم الأدوية والدعم العلاجى للمرضى بالمجان على نفقة الدولة.

وأكد الدكتور فريد وجدى المشرف العام على القوافل الطبية بجامعة المنوفية، أن القوافل كانت فى كافة التخصصات الطبية (أطفال، مخ وأعصاب، المسالك، الصدر، العظام، الباطنة، السكر، جلدية، قلب، أوعية دموية، الجراحة العامة، الأنف والأذن، أمراض النساء، الأسنان، الأطراف الصناعية) بالمجان، مع تقديم العلاج، وإجراء العمليات الجراحية بالمستشفيات، وتحويل عمليات أخرى لمستشفيات الجامعة فى الإسماعيلية والقاهرة.