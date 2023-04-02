مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11.. فتحي عبد الوهاب يقتل خالد الصاوي

شهدت أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11، مشاركة الدكتور وحيد (فتحي عبد الوهاب) في جنازة الشيخ موسى (خالد الصاوي) ونجله محمد، بعد أن قام بقتلهما، كما شارك في الجنازة المقدم خالد (آسر ياسين) وقائد القطاع (عمر زهران) بالإضافة إلى عدد من الضباط وأهالي سيناء.

ويحرص قائد القطاع على أداء واجب العزاء لـ عبدالله نجل الشيخ موسى (محمود حجازي)، خلال أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11، أن والده بطل من أبطال مصر والقوات المسلحة لن تنسى وقفه بجانبها، وسيتم الوصول لمن قتل والده.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11.. الدكتور وحيد ينضم للتنظيم الإرهابي

يذهب الدكتور وحيد لـ أبو أسامة (وليد فواز) للانضمام إلى التنظيم، ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11، ولكن يخبره الأخير أن لابد أن يتخطى فترة الإعداد والتدريبات أولا، حتى يصبح ضمن قادة التنظيم، ويطلق عليه لقب «حكيم».