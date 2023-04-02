وصايا مسؤولين بالمركزي الصيني لتفادي أزمة «سيليكون فالي» جديدة

وجَّه 3 من مسؤولي البنك المركزي الصيني - كتابيًا - بضرورة تعجيل بلادهم إقرار قانون الاستقرار المالي وتحسين الإجراءات القانونية الموضوعة للتخلص من المخاطر المالية.

ضرورة دقة مواعيد المؤسسات المالية

وأضاف المسؤولون الثلاثة بنشرة «تشاينا فاينانشلز» الصادرة عن المركزي الصيني، بأنَّه من الضروري تشديد السلطات المالية الرقابة على دقة مواعيد المؤسسات المالية لدرء المخاطر، وذلك لتفادي أزمات مثلما حدث ببنك «سيليكون فالي».

فيما كتب المسؤولون العاملون بمكتب الاستقرار المالي وهيئة تأمين الودائع بالمركزي، «يجب على الصين أن تدع منظومة الودائع التأمينية تؤدي دورها بالكامل، وأن يُسمح بفرض آلية للتعامل مع البنوك الباعثة للقلق بأسلوب منظم، وذلك لتجنب المخاطر الممنهجة».

البنوك الصينية قوية ووضعها جيد ومستقر

أكدت النشرة على متانة وقوة البنوك التجارية الصينية، وأنها في المجمل في وضع جيد ومستقر، موصيةً بضرورة زيادة الصين الاحتياطيات الرأسمالية المرصودة للتعامل مع المخاطر المالية، ما يضمن توافر موارد كافية للتخلص من المخاطر في الوقت المناسب.