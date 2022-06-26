«دور المؤسسات في تحقيق الاستقرار المالي».. كتاب جديد عن سلسلة أفريقيات

صدر عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، اليوم، كتاب في سلسلة أفريقيات بعنوان «دور المؤسسات في تحقيق الاستقرار المالي والتنمية الاقتصادية المستدامة نموذج جنوب السودان»، تأليف الدكتور أديس أبابا أوطو أكونجديت، ترجمة الدكتورة سالي محمد فريد، الدكتور محمد سعيد عباس.

كتاب دور المؤسسات في تحقيق الاستقرار المالي

يعد هذا الكتاب إطلالة على دولة جنوب السودان أحدث دول قارتنا الإفريقية، والتي استقلت عام 2011 بموجب استفتاء لتقرير المصير.

وقدم المؤلف المشهد الجنوب سوداني، من حيث تشريح مؤسسات الدولة، وبيان أدوارها في تحقيق سلام له طابع الاستمرار في جنوب السودان، كما قدم المشهد الاقتصادي بكل تفاصيله من حيث الموارد والإمكانات الراهنة المتوقعة في كافة القطاعات من زراعة ونفط وغيرها.

ينقسم الكتاب إلى ثلاث فصول، يعرض الفصل الأول منها الخلفية التاريخية للمؤسسات في جنوب السودان ويتناول التعريف بالمؤسسات الرئيسية وهياكلها السلطة والمؤسسات السياسية، وثم تناول مفهوم التنمية الاقتصادية وسياسات التنمية، والصراع السياسي، والحوكمة، والتنمية.

سلامة اقتصاد جنوب السودان

فيما يعرض الفصل الثاني المؤسسات والاستقرار المالي والمؤسسات والسياسات، البنية المؤسسية ومقاربة الاستقرار المالي. ويتناول الفصل الثالث آفاق المؤسسات القوية، والاستقرار المالي، والتنمية الاقتصادية المستدامة في جنوب السودان.

من خلال تناول سلامة اقتصاد جنوب السودان وكفاءة المؤسسات الرئيسية والحوكمة وافاغق المؤسسات القوية، وعرض الاستقرار المالي، والنمو الاقتصادي المستدام حالة أنجولا ، وحالة رواندا، وأخيرا في عرض الخبرة المكتسبة لجنوب السودان.

وفي سياق آخر خر، وفي إطار التوسع في إقامة معارض الكتاب المحلية، تستعد الهيئة العامة للكتاب، لإطلاق معرض بورسعيد للكتاب، في دروته الخامسة خلال الفترة من 28 يوليو المقبل، حتى 6 أغسطس 2022.

كما أعلنت الهيئة العامة للكتاب موعد انطلاق فعاليات معرض بورسعيد للكتاب في دورته الخامسة، خلال الفترة من 28 يوليو المقبل وحتى 6 أغسطس 2022.