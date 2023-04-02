طرح قطع أراض في ابني بيتك بالفيوم الجديدة.. مقدم 25 ألفا وتقسيط مريح

أعلنت هيئة المجتمعات العمرانية، عن طرح قطع أراض في مشروع ابني بيتك بمدينة الفيوم الجديدة، بمقدم بسيط يبلغ 25 ألف جنيه وبالتقسيط المريح على 3 سنوات، وبمواصفات مميزة، حيث تبلغ المساحات 150 مترًا، حيث يبلغ سعر المتر نحو 2100 جنيهًا للمتر، ويختلف من مكان لآخر حسب تميز القطعة.

وتستعرض "الوطن" كل ما تريد معرفته عن طرح قطع أراضي في مشروع ابني بيتك بالفيوم الجديدة، والأسعار وطريقة التقسيط والمساحات، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

أماكن أراضي الفيوم الجديدة

وفيما يخص أماكن قطع الأراضي المطروحة مؤخرًا بمدينة الفيوم الجديدة، فإنّها تقع بالقرب من مركز المدينة، وتحديدًا في الحي الثالث بمنطقة ابني بيتك، ويكون الحد الشمالي لها امتداد الحي الثالث "أراضي إسكان اجتماعي" مركز المدينة، والحد الجنوبي نطاق عازل والمنطقة الصناعية الأولى، والحد الشرقي الحي الثاني، الحد الغربي امتداد الحي الثالث "أراضي إسكان اجتماعي".

مساحة الأراضي المطروحة بالفيوم الجديدة

وتتراوح مساحات الأراضي المطروحة في مدينة الفيوم الجديدة بين 149.27 وحتى 150.50 مترًا، يتم بنائها منزل يتكون من دور أرضي ودورين وفقًا للاشتراطات البنائية التي تعلنها مدينة الفيوم الجديدة.

أسعار الأراضي المطروحة بالفيوم الجديدة

ويتراوح سعر متر الأرض في الفيوم الجديدة خلال الطرح الأخير نحو 2158 وحتى 2322 جنيهًا.

مبلغ جدية الحجز وإجمالي سعر الأرض

ويبلغ إجمالي مبلغ جدية الحجز نحو 25 ألف جنيهًا يتم دفعها حتى12 ظهر يوم 15 مايو المُقبل، بالإضافة إلى 500 جنيهًا مصروفات دراسة لا ترد دفعة واحدة وغير مجزأة عند التقدم للحجز، كما يتم استكمال سداد مقدم الحجز بالإضافة إلى 1% مصاريف إدارية + 0.5% لصالح مجلس الأمناء من إجمالي قيمة الأرض خلال شهر من تاريخ الإخطار بالتخصيص وفقًا لنسبة استكمال السداد المقدمة من العميل وبنفس أسلوب سداد جدية الحجز.

ومن المقرر أن يتم سداد باقي قيمة الأرض على 3 أقساط سنوية متساوية بدون فوائد يستحق القسط الأول بعد عام من تاريخ الاستلام ويحرر شيكات بنكية آجلة بقيمة الأقساط باسم جهاز المدينة المختص.

إجمالي سعر قطعة الأرض في الفيوم الجديدة

ويبلغ إجمالي سعر قطعة الأرض في الفيوم الجديدة والمطروحة مؤخرًا بين 324 ألفًا و676 و64 قرشًا وحتى 346 ألفًا و627 جنيهًا و33 قرشًا حسب المساحة والمكان.