مزاد علني لبيع المحلات ووحدات سكنية في الفيوم الجديدة.. اعرف التفاصيل والمساحات

أعلن جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، عن طرح محال تجارية بمساحات مختلفة تبدأ من 15 مترًا، كما أعلنت عن طرح عدة وحدات إدارية ومهنية بمساحات مختلفة تبدأ من 30 مترًا، في مناطق مميزة، حيث يتم التقديم عليها من خلال شراء كراسة الشروط، على أن يتم بيع الوحدات في مزاد علني الأسبوع المُقبل مباشرة.

وتستعرض«الوطن» كل ما تريد معرفته عن طرح محال تجارية ووحدات متنوعة في الفيوم الجديدة، وطرق التقديم للحصول عليها، وكراسة الشروط، في ظل ما تقدمه من خدمات لقرائها ومتابعيها في كل مكان.

طرح جديد بمدينة الفيوم الجديدة

وأعلن جهاز تنمية مدينة الفيوم الجديدة، في بيان صحفي، عن طرح 6 محال تجارية بمساحات تتراوح من 15 مترًا حتى 99 مترًا، في مبنى السويقة، والسوق التجاري الإداري بمنطقة ابني بيتك، بالإضافة إلى السوق التجاري بموقع 1 لعمارات الإسكان الاجتماعي.

طرح 4 وحدات إدارية ومهنية

كما أوضح جهاز الفيوم الجديدة، عن طرح 4 وحدات إدارية ومهنية تتراوح من 30 مترًا حتى 60 مترًا، في منطقة السوق التجاري بمنطقة مركز خدمات ابني بيتك بالحي الثالث بمدينة الفيوم الجديدة.

وكشف جهاز مدينة الفيوم الجديدة، أنّ بيع تلك الوحدات سيتم من خلال عقد مزاد علني، من خلال عدة شروط يجب تطبيقها التي تتمثل في أنّه يجب على الراغب في شراء وحدة أو محل، طلب كراسة الشروط والمواصفات من مقر الجهاز بمدينة الفيوم الجديدة، نظير سداد مبلغ وقدره 299 جنيهًا لكل وحدة، أو محل تجاري، أو وحدة إدارية أو مهنية.

موعد المزاد العلني

وأشار الجهاز إلى أنّه سيتم عقد المزاد الأسبوع المُقبل، الأحد المُقبل الموافق 5 من شهر مارس الجاري، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا في مقر الجهاز.

وتعد مدينة الفيوم الجديدة، أحد مدن الجيل الثالث، حيث تتبع إداريًا هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبدأ إنشائها عام 2000 بقرار من رئيس الجمهورية، وتقع غرب طريق القاهرة/ أسوان الصحراوي الغربي، على بعد نحو 100 كيلو مترًا جنوب محافظة القاهرة، وتبعد عن مدينة الفيوم القديمة نحو 15 كيلو مترًا، بينما تبعد عن مدينة بني سويف نحو 40 كيلو مترًا.