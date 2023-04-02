مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11.. الجيش ينتقم لدم الشهداء ويصفي الإرهابيين

يلقي المسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11 الضوء على عملية ذبح المصريين على يد تنظيم داعش في ليبيا، وتقوم الأجهزة الأمنية بالتزامن مع الضربة الجوية على مراكز الإرهابيين في ليبيا، يشن رجال الكتيبة 101 عملية نوعية على عناصر التنظيم الإرهابي التي تم رصدها، والتي استطاعت الوصول إلى الطريق الساحلي للشيخ زويد.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11

وتشهد أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11، تصفية جميع تلك العناصر قبل أن تختفي داخل سيناء، ويشارك الرائد نور (عمرو يوسف) في العملية، وينجح رجال الكتيبة في تصفية جميع العناصر الإرهابية والانتقام لدم الشهداء بقوة.

مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11.. تحسن الحالة النفسية لإسلام بعد إصابته

يذهب الرائد نور لزيارة صديقه إسلام (إسلام حافظ) في المستشفى، ضمن أحداث مسلسل الكتيبة 101 الحلقة 11، حيث تبدأ حالته النفسية في التحسن بعد إصابته وفقدان قدميه، ويتحدث معه عن الهجوم الإرهابي على القطاع والذي تسبب في استشهاد العديد من أصدقائهم وزملائهم.