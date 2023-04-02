مي كساب لـ«الوطن»: أحلم بالزهد وسأعيش لآخرتي يوما ما

«أشعر بأنني سأزهد الحياة يوماً ما وأعيش لآخرتي».. هكذا قالت الفنانة مي كساب التي تعيش أسعد مراحل حياتها الفنية بعد نجاح شخصية «ثريا» التي تجسدها ضمن أحداث مسلسل جعفر العمدة للمخرج محمد سامي، والمعروض حالياً في سباق دراما رمضان الماضي.

وقالت مي كساب في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه يتملكها حلم الزهد يوماً ما، وتشعر أنه سيأتي الوقت التي ستترك فيه متاع الدنيا، وتعيش لآخرتها، موضحة أن هذا الشعور لا علاقة له بمهنة الفن التي تحبها وتقدرها، بحسب قولها.

«الفن مش حرام».. هكذا حسمت مي كساب أي أقاويل قد تُثار بشأن تفكيرها في الزهد والبعد عن الحياة العامة بشكل عام، مؤكدة أن الحلال بيّن والحرام بيّن، ودللت على كلامها قائلة: هل يُعد الفن حراماً حينما قدم الفنان حسن يوسف مسلسل إمام الدعاة الذي تعرض لقصة حياة فضيلة الإمام محمد متولي الشعراوي؟.. بالتأكيد لأ.

مي كساب سعيدة بأصداء مسلسل جعفر العمدة

وفي سياق مختلف، أعربت مي كساب عن سعادتها البالغة إزاء الأصداء الإيجابية التي تلقتها عن شخصية «ثريا» في مسلسل إمام الدعاة، مؤكدة أن الحلقات المقبلة ستحمل العديد من المفاجآت.

قائمة أبطال مسلسل جعفر العمدة

ويشارك في بطولة مسلسل جعفر العمدة محمد رمضان، هالة صدقي، إيمان العاصي، منة فضالي، أحمد فهيم، عصام السقا وكوكبة من النجوم، من تأليف وإخراج محمد سامي.