ملخص الحلقة 9 مسلسل جعفر العمدة.. مي كساب تضرب كارم بالحذاء

عُرضت منذ قليل الحلقة التاسعة من مسلسل جعفر العمدة، على شاشة قناة «dmc»، حيث شهدت الحلقة العديد من الأحداث المشوقة.

تفاصيل الحلقة 9 من مسلسل جعفر العمدة

بدأت الحلقة 9 من مسلسل جعفر العمدة، في منزل محمد رمضان، وهو يتغزل في زينة، ثم تقوم إيمان العاصى «دلال» بمقاطعتهما، ويلومها جعفر العمدة، بسبب دخولها الشقة من غير استئذان، وتدور خناقة بينها وبين زينة، بسبب معايرة الأخيرة لسجن شقيقها.

بينما تقوم مي كساب «ثريا» بضرب «كارم فتح الله» بالحذاء، وسط الشارع أمام جعفر العمدة، وتقوم بتهزيقه، بعد أن طلب زواجها أمامهم جميعا، وسط فرحة عارمة من محمد رمضان، ويقوم الاخير بردها إلى عصمته.

مواعيد عرض مسلسل جعفر العمدة

يعرض مسلسل جعفر العمدة بطولة محمد رمضان في رمضان 2023، يوميا طوال شهر رمضان، عبر قناة DMC، الساعة العاشرة والربع مساء، والإعادة الأولى في تمام الساعة الخامسة صباحًا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

مسلسل جعفر العمدة بطولة عدد كبير من الفنانين، من أبرزهم محمد رمضان، ومي كساب، وإيمان العاصي، بيومي فؤاد، وعصام السقا، ومنة فضالي، وهالة صدقي، ومنذر رياحنة، طارق النهري، أحمد داش، لمى كتكت، والعمل من تأليف وإخراج محمد سامي.