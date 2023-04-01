مي كساب عن تصوير مسلسل جعفر العمدة: «قلت للمخرج بلاش المشاهد الصعبة الأول»

حققت الفنانة مي كساب نجاحاً كبيراً من خلال أحداث مسلسل جعفر العمدة، حيث جسدت دور «ثريا» وهي الزوجة الأولى لـ جعفر العمدة، حيث تزوج من بعدها 4 سيدات، مؤكدة على صعوبته: «قلت للمخرج بلاش المشاهد الصعبة الأول».

مي كساب تتحدث عن صعوبة دور ثريا

وتحدثت الفنانة مي كساب عن صعوبة تصوير دور «ثريا»، قائلة لـ«الوطن»: «بدأت تصوير مشاهدي بالمسلسل بدءاً من الحلقة 28 و 29 و30، فوصلت التصوير وقت وصول إيمان العاصي، وكان يظهر علينا التوتر».

وأضافت: «كانت إيمان العاصي أيضاً متوترة، وتحدثت مع محمد سامي وطلبت منه بأن لا نبدأ بالمشاهد الصعبة ولكنه رفض وقالي هتعمليها أنتي ممثلة جامدة».

مواعيد مسلسل جعفر العمدة على جميع القنوات وموعد الإعادة

وتعرض الحلقة الجديدة الـ 10 من مسلسل جعفر العمدة في تمام الساعة الـ 10:15 مساءً على قناة dmc، وتكون الإعادة الأولى في تمام الساعة الـ5 صباحا من اليوم التالي، والإعادة الثانية تأتي في تمام الساعة 9:45 صباحًا.

كما يعرض مسلسل جعفر العمدة على قناة DMC دراما في تمام الساعة 6:15، وتكون الإعادة الأولى في 1:30 بعد منصف الليل، والإعادة الثانية في 12 ظهرا.

أبطال مسلسل جعفر العمدة

المخرج محمد سامي جمع بين عدد من الأبطال منهم الفنان محمد رمضان، أبرزهم، زينة، ومي كساب، ومنة فضالي، وهالة صدقي، ومنذر ريحانة، وإيمان العاصي، وطارق النهري، وأحمد داش، ولمى كتكت، وبيومي فؤاد، وعصام السقا.