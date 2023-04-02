تدخل طبي ناجح بمستشفى السويس العام يُعيد الحركة لطبيعتها لسيدة أجنبية

أجرت مستشفى السويس العام، تدخلاً طبياً ناجحاً لسيدة أجنبية تبلغ من العمر 22 عامًا قدمت للمستشفى إثر حادث سير، مع آلام في الرقبة، وخدر في الجانبين، وخدر في الأطراف العلوية، وخلل الإحساس، وضعف في انثناء الكوع من الدرجة الرابعة، مما أعاد لها الحركة بصورة طبيعية.

إجراء الفحص الطبي وعمل الأشعة

ومن جانبه فقد أوضح الدكتور إسماعيل الحفناوي وكيل وزارة الصحة والسكان، بالسويس في بيان، أن المستشفى العام قد قامت فور وصول المصابة أول أمس، بإجراء الفحص الطبي وعمل الأشعة اللازمة، والتي أظهرت كسرًا خلعًيا جزئيًا بالعمود الفقري العنقي، بالفقرة العنقية الخامسة C5، مع تمزق حاد بالغضروف مابين الفقرة العنقية الخامسة والسادسة C5-6، وتغيير إشارة الحبل الشوكي العنقي، مشيراً إلى إجراء جراحة c5-6 ميكروسكوبية لتثبيت الفقرات العنقية، حيث تم استئصال أمامي للغضروف مابين الفقرة العنقية الخامسة والسادسة مع الدمج والتصفيح بشريحة ومسامير.

جديراً للذكر بأن المصابة تتلقى الرعاية اللازمة بعد الانتهاء من التدخل الجراحي ولا تشعر بأي ألم وتحسن كامل بالتنميل في الجانب الأيسر والجانب الأيمن، واستعادة الحركية الطبيعية للرقبة ولا خلل في العضلة العاصرة.

وقد شارك في إجراء الجراحة الميكروسكوبية لتثبيت الفقرات العنقيه فريق المخ والأعصاب بقيادة الدكتور حمدي النبوي أستاذ المخ والأعصاب وبمشاركة كل من: دكتور طه عادل استشاري جراحة المخ والأعصاب، دكتور محمد جمال أخصائي جراحة المخ والأعصاب، أستاذ دكتور محمد عبد الحق، استشاري التخدير بجامعة عين شمس.