مسلسل عملة نادرة الحلقة 11.. حب قديم يظهر في حياة نيللي كريم

أحداث متتالية وسريعة شهدها مسلسل عملة نادرة الحلقة 11، التي انتهى عرضها منذ قليل على قناة cbc، حيث يؤكد عصام لوالدة حسن أبو عصايا أنه ترك الدكتورة أنس وأنه كان في غفلة، وكان لابد من تواجده بجانبه، يفرح حسن بالأمر ويعده بزواجه من أفضل البنات.

مسلسل عملة نادرة الحلقة11

ومن ناحية أخرى تؤكد «أنس» من خلال مسلسل عملة نادرة الحلقة 11 لنادرة أن ما قالته بالإفصاح عن أن مسعود هو قاتل شقيقه بلال، سوف يفتح عليها طاقة جهنم، وتسألها عن الشخص الذي كانت برفقتها وتخبرها أنه شقيقها.

ثم تزور نفيسة صديقة إسراء التي رافقتها للمعبد وتطلب منها 20 ألف جنيه.

أحداث مسلسل عملة نادرة الحلقة11

تتلقى نادرة التي تجسد دورها الفنانة نيللي كريم خطابًا من رجل مجهول «شداد –الفنان طارق لطفي» ثم يخبرها أن هواها قد أصاب قلبه ويؤكد لها معرفته القديمة بها و يذكرها بلعبهما سويا وهما أطفال ويبدي له إعجابه بقوتها أمام عبدالجبار ويترك لها رقم هاتفه لكي تتواصل معه إذا احتاجت شيئًا.