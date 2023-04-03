عالم الزلازل الهولندي يثير الجدل مجددا بتوقعه حدوث «زلزال قوي» الخميس

يستمر عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، في إثارة الجدل، حيث بدأ في تحذيرات أخرى، بأن هناك زلزال قوي سيضرب مناطق حول العالم في 6 أبريل الجاري.

أوضح هوجربيتس، أن الأسبوع الأول من شهر أبريل الذي ينتهي باكتمال القمر في 6 من الشهر، سيكون حرجا فيما يتعلق بالأنشطة الزلزالية، وذلك بحسب ما نشرته معهد «SSGEOS»، الذي يرعى أبحاث العالم الهولندي العلمية.

وأشار هوجربيتس أثناء عرض لمجموعة من الرسوم البيانية التوضيحية، إلى أنه خلال أيام مقبلة وتحديدا غدا الاثنين، سيكون كوكب الزهرة مقترنا مع كوكبي المريخ وزحل، وذلك الاقتران سيتلاقى بعدها بأيام مع هندسة كوكبية حرجة، مع اكتمال القمر في 6 أبريل، وهي اقتران القمر مع كوكب المشتري، مشيرا إلى أنه يجب مراقبة ومتابعة اقتران كوكبي عطارد والزهرة مع الشمس بحذر شديد، والفترة بين 4 إلى 6 أبريل، سيكتمل القمر، تزامنا مع تلك الاقترانات، وهي الفترة الأكثر حرجا.

ويستمر عالم الزلازل الهولندي في إثارة الجديد بنشر تغريداته عن احتمال حدوث هزة أرضية أقوى خلال الـ24 ساعة المقبلة، وستكون منخفضة إلى متوسطة في مستوى 6 درجات على مقياس ريختر، والمناطق المشرحة تشمل منطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطي.