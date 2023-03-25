عالم الزلازل الهولندي يحذر من زلزال آخر مارس: القمر يقترن مع المريخ

شغل عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، الرأي العام منذ توقعه حدوث زلزال قوي في تركيا وسوريا في السادس من فبراير قبل وقوعه فقط بـ3 أيام ولم يصدقه أحد، ولكن بعدها أصبح المرجع الرئيسي قبل حدوث أي زلزال بعد أن صدقت توقعاته عدة مرات.

توقعات صحيحة

وجاءت آخر توقعات عالم الزلازل الهولندي بأن هناك زلزال قوي سيحدث في 22 مارس الجاري، وبالفعل انتشرت الزلازل في باكستان وأفغانستان وعدة ارتدادات في تركيا وكذلك في تونس وعدة دول عربية.

اعتماد على نظرية الدورة الزمنية

ويعتمد عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، على خاصية الدورة الزمنية التي تعتمد على حركة الكواكب المختلفة وتأثير هذه الحركة على الأرض والنشاط الزلزالي، مبينًا أنَّ الأيام الأخيرة من شهر مارس الجاري ستكون متضمنة زلزلا تصل درجته أكثر من 6 وقد تصل إلى 7 على مقياس ريختر ولكن لم يحدد الدولة أو المنطقة التي سيقع فيها الزلزال.

فيديو يشرح فيه موعد زلزال جديد

وظهر عالم الزلازل الهولندي، فرانك هوجربيتس، في فيديو على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» يشرح فيه أنَّ اقتراب القمر مع كوكب المشتري سيؤدي إلى أنشطة قد تكون أكثر من قوة في 25 مارس، لافتا إلى أنَّ هناك تحركات حرجة في الكواكب تشير إلى إمكانية تأثر الأرض بهذه الحركة في يوم 26 مارس الجاري، مشددا على أن يومي 27 و 28 مارس سيكونان حرجين خاصة 28 الذي سيتم اقتراب فيه الأرض مع كوكبي المشترى وعطارد، لأن هذا سيؤثر بوجود نشاط زلزال قوي يصل إلى الأرض يومي 29 و30، خاصة أنَّه سيحدث اقتران للقمر مع المريخ.