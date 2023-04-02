بولندا: مستعدون للعمل بفعالية أكبر في إطار الناتو لـ«الردع النووي»

كشف رئيس مكتب الأمن القومي البولندي ياتسيك سيفيرا، استعداد وارسو للمشاركة بفعالية أكبر في خطط الناتو الرامية للردع النووي عقب قرار روسيا نشر أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروس.

وذكر سيفيرا ذلك اليوم الأحد في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ»، مشيرا إلى أن بولندا مستعدّة لتوسيع مشاركتها وتعاونها في إطار خطط الناتو للردع النووي وأن تتحمل مسؤوليتها في هذا الجانب.

نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس

وأعلن الروسي فلاديمير بوتين في 25 مارس الماضي، أن موسكو وبناء على طلب مينسك، ستنشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس، كما تفعل الولايات المتحدة منذ زمن طويل على أراضي حلفائها.