بولندا تطلب من المفوضية الأوروبية منع وصول صادرات الحبوب الأوكرانية

قال المتحدث باسم الحكومة البولندية بيوتر مولر، اليوم الخميس، إن وارسو ستطلب من المفوضية الأوروبية إنشاء آليات تمنع وصول صادرات الحبوب الأوكرانية إليها.

وأضاف مولر- وفقا لصحيفة (ذا فيرست نيوز) البولندية- أن صادرات الحبوب الأوكرانية، تتزايد في بولندا، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار المحلية والتسبب في مشاكل مالية للمزارعين.

وتابع: «ستناشد الحكومة، المفوضية الأوروبية بشأن الآليات التي تضمن التصدير الرشيد للحبوب من أوكرانيا.. يمكن لبولندا دعم صادرات الحبوب الأوكرانية إلى الدول الإفريقية، لكن يجب علينا أيضًا الاهتمام بالوضع في السوق البولندية».

إعادة الرسوم الجمركية على الحبوب

وأشار المتحدث إلى أن «بولندا ستطلب من المفوضية الأوروبية بدء الإجراءات المناسبة من أجل الوصول إلى هذا الهدف، بما في ذلك إعادة الرسوم الجمركية على الحبوب التي تصل إلى بولندا».

وأوضح أن هناك إعلان من المفوضية الأوروبية بشأن دعم بقيمة عشرات الملايين من اليورو، بالطبع هذا قليل للغاية، مضيفا أنه ينبغي اتخاذ المزيد من الخطوات، محملا روسيا المسئولية عن الوضع في سوق الحبوب.

وكان رئيس الوزراء البولندي ماتيوز موراوسكي قد قال، أمس الأربعاء، إن بلاده تريد من المفوضية الأوروبية استخدام «جميع الوسائل الضرورية، بما في ذلك الحصص والرسوم الوقائية واللوائح المختلفة لحل هذه المشكلة»، لكنه واصل توضيح أن وارسو لن تعيق نقل الحبوب الأوكرانية إلى دول أخرى.

وفي رسالة حديثة إلى المفوضية الأوروبية، طلبت بولندا أيضًا تعويضات عن خسارة الأرباح التي تكبدها المزارعون البولنديون.