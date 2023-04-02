أحمد الشامي: مشاركتي في مسلسل جميلة «حاجة تشرّف».. وسامح عبدالعزيز مخرج يمتلك أدواته

عبّر الفنان أحمد الشامى عن سعادته بالمشاركة فى مسلسل «جميلة» مع ريهام حجاج، وتأكيده أنه من الأعمال الدرامية المهمة التى تتطرّق إلى عدد من القضايا الاجتماعية بشكل درامى يجمع بين التشويق والإثارة والمفاجآت غير المتوقعة والترقّب دائماً لما تسفر عنه الحلقات حسب التطور الذى يحدث للشخصيات وما يترتب عليه من أمور تقلب الأحداث رأساً على عقب، حيث تتفاجأ «جميلة» بعد وفاة والدها بأنه نقل كل ممتلكاته باسمها، وتم حرمان شقيقها وشقيقتها ووالدتها من الميراث، لتبدأ رحلتها للبحث عن الأسباب التى دفعت والدها لذلك، فضلاً عن المؤامرات التى تحيط بها من قِبل البعض للإيقاع بها وإفساد حياتها للاستيلاء على أموالها.

ويُجسّد أحمد الشامى، خلال أحداث مسلسل جميلة، شخصية أمير، وهو رجل أعمال متزوج وشريك فى «بيزنس» مع الفنان نبيل عيسى، الذى يُجسّد شخصية «أكرم» شقيق «جميلة»، وبمرور الوقت تتكشّف حقائق ومواقف لم تكن فى الحسبان، تنتج عنها تصرّفات تحمل كثيراً من المفاجآت الصادمة فى كثير من الأحيان.

الشامي: أيمن سلامة كاتب حريصا على التفاصيل.. وريهام حجاج «في منتهى الجمال»

وفى تصريحات لـ«الوطن»، أشار أحمد الشامى إلى أن استعداده للشخصية التى يتابع الجمهور مواقفها وتصرفاتها خلال الحلقات القادمة، جاء أولاً من خلال القراءة الجيّدة للسيناريو وللشخصيات المحيطة به، للوقوف على تفاصيل الدور الذى يُجسّده على الشاشة وانفعالاته، وما يشعر به لترجمة ذلك من خلال حركته الجسدية وتصرفاته التى تكون بناءً على ذلك «التحضير الجيّد للدور وقراءة كل التفاصيل المتعلقة بالشخصية وطريقة حركاتها وطريقة كلامها مع المحيطين بها، وهو ما يفرق كثيراً مع الممثل».

وعن الصعوبات التى واجهته خلال التحضير للشخصية، قال أحمد الشامى، ليست صعوبات بالمعنى المتعارف عليه، خصوصاً أن كل ممثل يريد أن يُخرج أفضل ما لديه أمام الكاميرا، والإحساس بأنك تريد النجاح للمسلسل، وباعتبارك عنصراً فى هذا العمل، تريد أن تكون على المستوى المطلوب فى الأداء، وهذا حق الجمهور فى الاستمتاع بالمسلسل وبأداء كل المشاركين به، ومن ثم يتفاعل مع الأحداث ويتشوق لمعرفة الإجابة عن السؤال الأبرز «ماذا بعد؟.. الحدوتة فيها إيه؟».

واستطرد قائلاً: كواليس التصوير لذيذة جداً، العمل بصحبة مجموعة محترفة عاشقة لفنها، يُعد من الأمور المهمة جداً فى لوكيشن التصوير، خصوصاً أن مسلسلات رمضان أهم ما يميزها فى اللوكيشن هو التركيز أولاً وأخيراً والتحضير الجيد والبروفات المستمرة بسبب السباق مع عنصر الوقت، وبالتالى فريق العمل يضم أشخاصاً مميزين لديهم قدرة هائلة على منحك فرصة للمذاكرة والاستعداد الجيد لكل مشهد تقدمه.

وأشار إلى أنه كان متحمّساً جداً للمشاركة فى مسلسل «جميلة» لأكثر من سبب، منها السيناريو المحكم لكاتب كبير مثل السيناريست أيمن سلامة، الذى يجعلك خلال مرحلة القراءة، متشوقاً لمعرفة ماذا يحدث، والأسباب التى أدت إلى هذا الموقف أو ذاك، وكذلك وجود مخرج مثل سامح عبدالعزيز، الذى يمتلك جميع الأدوات التى تنقل الشخصيات من الورق إلى الشاشة بقدرة فنية مبهرة، وشركة العدل جروب التى توفر كل ما لديها حتى يخرج العمل مميزاً يليق بالجمهور فى مصر وجميع أنحاء العالم العربى.

ريهام حجاج تعمل على الإلمام بكل التفاصيل

وأوضح أحمد الشامى أن التعاون مع الفنانة ريهام حجاج أمر أسعده كثيراً باعتبارها فنانة تعمل على الإلمام بكل التفاصيل والوقوف عليها لضمان خروج كل شخصية فى المسلسل بشكل جيد، خصوصاً أن الأدوار والشخصيات متشابكة فى ظل عالم ملىء بالغموض والأسرار والمفاجآت، مضيفاً: «مسلسل جميلة حاجة فى منتهى الجمال، من التجارب التى أحببتها، لا سيما أن كل العناصر فى هذا المسلسل كبيرة فى المجال الفنى، ولها اسمها من تأليف وإخراج وتصوير وتمثيل وإنتاج، أنا تشرفت كثيراً بالعمل مع كل فريق العمل، ويا رب يبارك لنا فى العمل ونكون عند حُسن ظن المشاهدين دائماً».