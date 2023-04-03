رفع عشرات الأطنان من المخلفات وإزالة الإشغالات في شوارع أخميم بسوهاج

في إطار توجيهات اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، وتكليفات المدير العام حسين حبارير، رئيس المركز، بشأن تكثيف حملات النظافة ورفع الأتربة والمخلفات، والعمل على رفع كفاءة وجودة الطرق والشوارع واستمرار حملات النظافة، جرى رفع أطنان من المخلفات وإزالة الإشغالات بعدد من الشوارع في مدينة أخميم.

وفي مدينة أخميم، جرى رفع الأتربة والمخلفات بالمنطقة الأثرية وميدان مركز الشرطة وامتداد أبو القاسم، ورفع الأتربة والمخلفات وتمهيد وتوسعة الطرق بعدد من الشوارع، كما تم تحرير 7 محاضر أشغال طريق للباعة الجائلين، وذلك منعًا للتعدي على الطريق العام، تحت إشراف ومتابعة نواب رئيس المركز ومسئول الإشغالات والفنيين.

كما رفعت الوحدة المحلية بقرية نيدة، المخلفات والأتربة بالعزبة والعرب وعرب الأطاولة وجزيرة محروس وطريق نيدة، بدءًا من أول شارع المجمع حتى سكن المدينة الجامعية للطالبات، كما تم رفع نقاط التجمعات بقرية نيدة، وآبار الملك والوقف وقرية الصوامعة شرق، مع رش وتمهيد الطريق بالمياه للحد من الأتربة، تحت إشراف ومتابعة أشرف علي حسين رئيس القرية.

رفع ما يقرب من 50 طن مخلفات

وفي قرية الحواويش، تواصلت أعمال النظافة بالحواويش، إذ جرى رفع ما يقرب من 50 طنًا من المخلفات من طريق الطواحين ومنطقة شارع المرشح والحواويش وطريق الديابات، ورفع جميع نقاط وصناديق النظافة، وأحجار ومخلفات أعمال التدبيش بالديابات شرق، تحت إشراف ومتابعة من خيرى مختار رئيس القرية، وفي قرية الكولة، تم رفع 30 طن مخلفات صلبة وقمامة بناحية قرية الكولة وقرية العيساوية شرق والطريق السريع.

رفع الأتربة والمخلفات أولا بأول

كما شدد رئيس المركز،على تواصل حملات النظافة ورفع الأتربة والمخلفات أولًا بأول مع العمل على تمهيد وتسوية الطرق ورفع الإشغالات واستمرار الجهود في رفع كفاءة وجودة الطرق وتحسين المظهر العام.