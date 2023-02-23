أطفال مدارس أخميم بسوهاج يزرعون 150 شجرة مثمرة «صور»

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم بمحافظة سوهاج بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بزراعة 150 شجرة بالمدارس بأيدي الأطفال، لحثهم على أهمية التشجير والحفاظ على البيئة النطاق الأخضر، في إطار المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة، ومبادرة «أحلى وهي خضرة» التي أطلقتها محافظة سوهاج.

مشاركة الأطفال بزراعة الأشجار

وقال حسين حبارير، رئيس مركز ومدينة أخميم في تصريحات لـ«الوطن»، إن مشاركة الأطفال بالزراعة وتكثيف أعمال التشجير والبساتين بنطاق المركز تم بإشراف إيناس محمد علي، مستشار محافظة سوهاج للتشجير ومشاركة مديري المدارس بإدارة أخميم التعليمية، لخلق مظهر حضارى وإضفاء مظهر جمالى وخلق متنفس طبيعى للعاملين بالقطاع التعليمي والتلاميذ الذين شاركوا بذلك بأيديهم.

زراعة 150 شجرة مثمرة بمدارس أخميم

وأضاف «حبارير» أنه تم زراعة 150 شجرة مثمرة مابين الزيتون والموالح والجوافة، بمدارس الفتح الابتدائية ومدرسة قدرى أبو حسين العسكرية ومدرسة الشعراوى الابتدائية بمركز أخميم.

مبادرة أحلى وهي خضرة

وأطلقت محافظة سوهاج مبادرة أحلى وهي خضرة لزراعة الأشجار المثمرة بشوارع وميادين المحافظة والمؤسسات الخدمية والمدارس، بالتزامن مع مبادرة 100 مليون شجرة.