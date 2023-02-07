افتتاح معرض «أهلا رمضان» في مدينة أخميم بسوهاج بتخفيضات 20%

افتتح اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الثلاثاء، معرض «أهلا رمضان» بمدينة أخميم بجوار مجلس المدينة، بالتعاون بين المحافظة ومديرية التموين والغرفة التجارية، والذي يضم كل السلع الأساسية بأسعار مخفضة تقل عن مثيلاتها بالسوق بنسبة تصل إلى 20%.

10 عارضين في معرض «أهلا رمضان»

وتفقد المحافظ الأجنحة المختلفة بالمعرض الذي يضم 10 عارضين لمختلف السلع والمواد الغذائية، منها جناح لعرض المنتجات شركة مصر العليا للتصنيع الزراعي، واطمئن على توافر كل السلع، موجها بالتيسير على المواطنين، والالتزام بالأسعار المقررة داخل المعرض، مؤكدا أن الدولة لا تدخر جهدًا في سبيل مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية.

التوسع في منافذ معرض «أهلا رمضان»

وأشار «الفقي» إلى أن المحافظة نشرت عددا من المنافذ الجديدة بالتعاون مع مديرية التموين والغرفة التجارية بمختلف المراكز، لافتًا إلى استمرار التوسع في إقامة هذ المعارض لرفع العبء عن كاهل المواطنين.