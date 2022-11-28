محافظ سوهاج: إنشاء مبنى الوحدة المحلية لمركز أخميم بـ20 مليون جنيه

أجرى اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، اليوم الاثنين، جولة ميدانية بمركز ومدينة أخميم تفقد خلالها عددا من المشروعات الخدمية، للوقوف على نسب التنفيذ، وتذليل أية معوقات، بحضور أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، والمهندسة هبة عبد الحميد وكيل وزارة الإسكان بالمحافظة، ومسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم.

انشاء الوحدة المحلية لمركز اخميم

واستهل المحافظ جولته بتفقد أعمال إنشاء مبنى الوحدة المحلية لمركز ومدينة أخميم الجديد، واستمع إلى شرح مفصل عن المبنى والأقسام المختلفة به، حيث تم إنشاؤه على مساحة 900 متر مسطح، بتكلفة 20 مليون جنيه، وذلك بالتعاون مع جهاز الخدمة الوطنية، ومديرية الإسكان، ويتكون المبنى من 7 أدوار وبدروم، ويضم غرف إدارية، ومركز تكنولوجي، و2 سلم، و 3 مصاعد كهربائية «أسانسير»، وجار طرح أعمال التشطيبات النهائية من قبل مديرية الإسكان.

الانتهاء من المشروع بالوقت المحدد

ووجه المحافظ، بسرعة إنهاء إجراءات الطرح والتشطيبات النهائية للمبنى، تمهيدا لبدء العمل به، مع الالتزام بأقصى معايير الجودة أثناء التنفيذ، وتحقيق الاستفادة القصوى من إنشاء المبنى.