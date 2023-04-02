ملخص الحلقة 11 مسلسل الكتيبة 101.. الجيش المصري ينتقم

أحداث عديدة جاءت ضمن ملخص الحلقة 11 مسلسل الكتيبة 101، والتي بدأت بجنازة الشيخ موسى (خالد الصاوي) الذي تعرض للقتل على يد ابن شقيقه الدكتور وحيد (فتحي عبد الوهاب)، ويشارك في الجنازة مجموعة كبيرة من أهالي سيناء، بالإضافة إلى عدد من الضباط من بينهم المقدم خالد (آسر ياسين) وقائد القطاع 101 (عمر زهران).

ويؤكد قائد القطاع لـ عبدالله نجل الشيخ موسى (محمود حجازي) ضمن ملخص الحلقة 11 مسلسل الكتيبة 101، أن والده كان من الأبطال وأن القوات المسلحة لن تنسى ما قام به من أجل مصر، وسيتم الوصول إلى قاتله.

ملخص الحلقة 11 مسلسل الكتيبة 101

وعلى الجانب الآخر، يتلقى الرائد نور صلاح العزب (عمرو يوسف) مكالمة هاتفية من الدكتورة آمنة (ميرنا نور الدين)؛ للاطمئنان عليه بعد الهجوم الأخير على القطاع، ويذهب بعد ذلك لزيارة صديقه إسلام (إسلام حافظ) في المستشفى، وذلك بعد ما بدأت حالته النفسية في التحسن، وذلك ضمن ملخص الحلقة 11 مسلسل الكتيبة 101.

ملخص الحلقة 11 مسلسل الكتيبة 101.. وحيد ينضم للتنظيم الإرهابي

ويترك الدكتور وحيد منزله ويذهب برفقة عناصر التنظيم الإرهابي الذي انضم إليه، حيث سيتم تدريبه بينهم ليصبح أحد قادة التنظيم.

وخلال ملخص الحلقة 11 مسلسل الكتيبة 101، تتطرق الأحداث إلى واقعة ذبح المصريين في ليبيا على يد تنظيم داعش الإرهابي، وبالتزامن بالضربة الجوية على ليبيا للهجوم على عناصر التنظيم، يشن رجال الكتيبة 101 هجوما على بعض العناصر التي تم رصدها وبالفعل يتم تصفيتها تماما.