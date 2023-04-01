إدوارد لـ«القاهرة الإخبارية»: أشكر الشركة المتحدة لاحترامها عقل المشاهد العربي

وجه الفنان إدوارد الشكر للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، لطرحها قضايا كثيرة من قضايا المجتمع، ولاحترامها لعقل المشاهد، كما وجه خلال لقاء مع الإعلامية مارينا المصري من داخل كواليس مسلسل حضرة العمدة، على قناة القاهرة الإخبارية، رسالة للجمهور العربي قائلًا: «إن شاء الله تستمتعوا حتى آخر يوم رمضان».

إدوارد: يسلط المسلسل الضوء على قضايا المرأة في الريف

ويشارك إدوارد في السباق الرمضاني بمسلسلي حضرة العمدة بطولة الفنانة روبي، ومذكرات زوج بطولة الفنان طارق لطفي، ويسلط المسلسل الأول الضوء على قضايا المرأة في الريف، خاصة بقاء بعض العادات السيئة التي تضر بصحة المرأة الجسدية والنفسية، منها قضية ختان الإناث وزواج القاصرات، أما مسلسل مذكرات زوج يناقش المشاكلة الأسرية التي تؤدي لفتور في العلاقة الزوجية.

ويشارك في بطولة مسلسل مذكرات زوج كل من: الفنان طارق لطفي، عائشة بن أحمد، خالد الصاوي، نور خالد النبوي، سما إبراهيم، وعمر الشناوي وسارة الشامي، على الطيب، جيهان الشماشرجي، حازم إيهاب، وعدد كبير من النجوم وضيوف الشرف، تأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج تامر نادى.