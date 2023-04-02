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ماجد المصري لقناة القاهرة الإخبارية: أدوار الشر تستفز المشاهد

كتب:

محمد متولي
03:00 م | الأحد 02 أبريل 2023
ماجد المصري

ماجد المصري

قال الفنان ماجد المصري، إن أدوار الشر تكون مميزة بالنسبة للممثل، وتفاصيلها كثيرة وجيدة، حيث تقدم الشخصية شيئًا على عكس طبيعتها، فضلًا عن أنها تستفز المشاهد، معقبا: «أراها تحديًا كبيرًا».

المصري: أركز في عملي فقط.. لا أنظر لشيء آخر

وأضاف المصري، خلال لقائه على قناة «القاهرة الإخبارية»، اليوم الأحد، أنه يركز في عمله فقط، ولا ينظر لأي شيء آخر، معقبًا: «الورق اتحسم وإنت بتصور، ركز في ورقك، لأن التركيز هو اللي هيجيب شغل كويس».

وتحدث الفنان ماجد المصري، عن علاقته وعمله مع الفنانة  ياسمين عبدالعزيز وأحمد العوضي، قائلًا: «إحنا نعرف بعض من زمان جدًا، وياسمين نجمة كبيرة وأختي، والعوضي أخويا وحبيبي، وإحنا كلنا خايفين على بعض وبنساعد بعض، والعمل هيكون مشرف لينا كلنا».

 

 

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