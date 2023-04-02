محلل اقتصادي لقناة القاهرة الإخبارية: 80 دولة تعاني من انعدام الأمن الغذائي

قال المحلل الاقتصادي وائل حماد، إن الحديث عن الركود وتراجع النمو الاقتصادي لم يكن وليد الساعة، ومنذ اجتياح كورونا العالم ونحن نتكلم عن التداعيات الاقتصادية مثل بداية فتح اقتصاد الصين.

سلاسل الإمداد ونقص بعض الأغذية

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب من فيينا مع الإعلامية دينا سالم في برنامج المراقب، المذاع على شاشة القاهرة الإخبارية، أن العالم ظل يعاني بعد كورونا من سلاسل الإمداد ونقص بعض الأغذية العالمية بسبب تغير المناخ، والتوترات الجيو سياسية والأزمة الروسية الأوكرانية.

ولفت إلى أن كل هذه المشكلات تؤثر على القرار الاستثماري بكل أنحاء العالم، ورأينا كيف أشار صندوق النقد إلى رفع أسعار الفائدة في العالم، وبعد الاستجابة السريعة للبنوك المركزية حدثت أزمات ضخمة في القطاع المصرفي الأمريكي وقطاعات مصرفية أخرى حول العالم.

انعدام الأمن الغذائي

وأوضح حماد، أن هناك نحو 80 دولة في العام تعاني من انعدام الأمن الغذائي، خلاف عدة دول تتخلف عن سداد ديونها بسبب الأزمات الاقتصادية العالمية.