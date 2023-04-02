دبلوماسي أوكراني سابق لقناة القاهرة الإخبارية: روسيا ترتكب جرائم حرب وإبادة جماعية

اتهم الدبلوماسي الأوكراني السابق فولوديمير شوماكوف، روسيا بارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية وانتهاك القوانين، خلال الأزمة الروسية الأوكرانية التي دخلت عامها الثاني قبل نحو شهر.

القوات المسلحة الأوكرانية تستعد لهجوم مضاد

وأضاف شوماكوف، في مداخلة عبر سكايب من أوكرانيا مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أننا لا نعرف متى ستنتهي هذه الأزمة، لكننا نعرف أنها طويلة، والقوات المسلحة الأوكرانية بدأت تستعد لهجوم مضاد.

ولفت إلى أن الجيش الروسي يقاتل منذ 8 أشهر من أجل أن يدخل مدينة صغيرة مثل باخموت، وهذا يشير إلى أن القوات الروسية عاجزة عن دخول كل أراضي أوكرانيا.

روسيا لديها معدات قديمة

وذكر أن روسيا لديها معدات قديمة متخلفة تكنولوجيا، ولكن عندها عدد ضخم من المعدات وعدد ضخم من الجنود وتعتمد على ذلك اعتمادا كبيرا، بينما نحن لا نحصل على كل المعدات العسكرية المطلوبة، وللأسف الكبير الرئيس الأمريكي بايدن يرفض أن يمد أوكرانيا بمقاتلات تستخدمها في الهجوم المضاد.