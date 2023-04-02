لجان لتوعية المواطنين بقانون التراخيص الجديدة في الإسماعيلية

قال المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية إنه وجّه بتشكيل لجان من رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئول التراخيص داخل المنظومة بالمرور على المحال العامة على الطبيعة، لتوعية المواطنين بقانون التراخيص الجديدة.

وأضاف عصام في بيان، أنه وجّه مسؤولي التراخيص في الإسماعيلية على مستوى كافة مراكز ومدن وأحياء المحافظة؛ لشرح قانون المحال العامة وتشجيعهم على الحصول على التراخيص اللازمة وفقًا للأنشطة المختلفة المُدرجة بالقانون.

وعقد المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، اجتماعًا لمتابعة منظومة تراخيص المحال العامة الجديدة، طبقًا للقانون رقم 154 لسنة 2019.

مناقشة القانون في اجتماع بالإسماعيلية

وناقش عصام في اجتماع مساء اليوم المشكلات والمعوقات التي تواجه تطبيق القانون الخاص بتراخيص المحال العامة، في محافظة الإسماعيلية من خلال المنظومة الجديدة، بهدف التنسيق بين كافة الجهات المعنية بتطبيق القانون والمنظومة الجديدة وسرعة إنهاء الإجراءات للتيسير على المواطنين.

وحضر الاجتماع مساعد مدير أمن الإسماعيلية، مدير الحماية المدنية، رئيس مباحث المرافق، مدير عام مديرية الإسكان، وكيل وزارة الصحة والسكان، رؤساء المراكز والمدن والأحياء الثلاثة بمدينة الإسماعيلية، مدير جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ممثلي هيئة سلامة الغذاء والسلامة والصحة المهنية، الشئون القانونية بالمحافظة، مدير المركز التكنولوجي بالمحافظة، مديري المراكز التكنولوجية والإدارات الهندسية ومراكز إصدار تراخيص المحال العامة بالمراكز والمدن والجهات المعنية بالاجتماع.

نموذج مؤكد للتسهيل علي المواطنين

وأكد "عصام" ضرورة عمل نموذج موحد بالمستندات المطلوبة، من كل جهة من الجهات المعنية باستيفاء الاشتراطات اللازمة لإصدار التراخيص، لسرعة استيفاء الأوراق والاشتراطات، على أن يتم تعميمه على كافة الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وأضاف "عصام"، سيتم عقد اجتماع دوري كل أسبوع، لمتابعة الموقف التنفيذي لتطبيق المنظومة الجديدة لتراخيص المحال العامـة؛ لدفع عجلة العمل وسرعة إنهاء الإجراءات وتذليل كافة المعوقات.