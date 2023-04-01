المصري الديمقراطي في الإسماعيلية يحتفل بيوم اليتيم بإفطار رمضاني وحفل ترفيهي

احتفل الحزب المصري الديمقراطي في الإسماعيلية اليوم السبت بيوم اليتيم مع عدد من الأطفال في أحد المطاعم الشهيرة بطريق البلاجات السياحي في المحافظة في طقس سنوي لأمانة الحزب.

وقال الدكتور عمرو مصطفى أمين الحزب في محافظة الإسماعيلية إن الاحتفالية تضمنت وجود ما يقرب من 100 طفل وطفلة بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي وعدد من المؤسسات والجمعيات الأهلية.

حفل وفقرات فنية للاطفال

وتضمنت الاحتفالية فقرات فنية وعدة ألعاب للأطفال وتوزيع الجوائز عليهم ابتهاجاً بوجودهم إلى جانب تقديم عدة عروض لفرق الأطفال.

ووفر الحزب في الإسماعيلية أحد الفنانين المختصين بالرسم على وجوه الأطفال خلال وجودهم في حفل اليوم بطريق البلاجات إلى جانب تنظيم عدد من المسابقات الفنية.

حفل فني لجمعية رسالة

ونظمت جمعية رسالة حفلاً فنياً وأنشطة ترفيهية للأطفال في قرية الفيروز لعدد من الأطفال الأيتام وذوي الهمم قبل أيام بحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأتاحت الجمعية معرضا خيريا للملابس ضم ما يزيد على ألفي قطعة ملابس تم توزيعها علي الأطفال وأسرهم استعداداً لعيد الفطر المبارك ولرسم البهجة على وجوه الأطفال.