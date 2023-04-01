وكيل صحة الإسماعيلية يتفقد أقدم وحدة طبية «السبع بنات» استعدادا للتشغيل

أعلن الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحة في الإسماعيلية، عن افتتاح وحدة السبع بنات في مدينة الإسماعيلية خلال الساعات القليلة المقبلة بعد انتهاء أعمال التطوير.

وقال الدكتور علي حطب أن جميع أعمال التطوير للبنية التحتية ورفع كفاءة المنشأة في الإسماعيلية تمت بدعم كامل من وزارة الصحة بتكلفة إنشائية 22 مليون جنيه بخلاف التجهيزات الطبية وغير الطبية.

وقال «حطب» إن المبنى له قيمة تاريخية كبيرة باعتباره من أقدم الوحدات الصحية في الإسماعيلية والتي ترتبط بها شعب الإسماعيلية على مدار العقود الماضية.

تشغيل الوحدة يخفف الضغط علي الوحدات

وقال مدير صحة الإسماعيلية، إن افتتاح وحدة طب أسرة السبع بنات سيمثل انفراجة كبيرة فى تيسير وصول خدمات التأمين الصحي الشامل ولتخفيف الضغط على مراكز طب الأسرة الشهداء بحي أول ومركز طب أسرة الرحمة بحي ثالث، ولتقديم أفضل خدمة طبية لائقة لمواطني الإسماعيلية.

وتخدم الوحدة حوالى 48 ألف نسمة في الإسماعيلية، وتعد أول منشأة تابعة لمنظومة التأمين الصحي الشامل يتم افتتاحها فى نطاق حي أول.

وأشار الدكتور على حطب إنه جرى الانتهاء من تجهيز 44 وحدة ومركز طب أسرة من إجمالي 54 وحدة ومركز طب أسرة للانضمام لمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الإسماعيلية.

حطب يتفقد تطوير المبني

وتفقد الدكتور على حطب وحدة طب أسرة السبع بنات، للوقوف على الاستعدادات النهائية واستكمال باقي التجهيزات للبدء فى التشغيل التجريبي للوحدة خلال ساعات ضمن منشآت خدمات الرعاية الصحية الأولية لمنظومة التأمين الصحي الشامل بالإسماعيلية.

وأشار وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية، إلى أنه تم تكليف الفرق الطبية لإدارة الرعاية الأساسية بالعمل على مدار الساعة لاتخاذ كافة الاستعدادات للتشغيل التجريبي للوحدة.

وقال إن الوحدة مستعدة للبدء الفعلي في تفعيل خدمات مكتب الصحة والتطعيمات وإنهاء إجراءات تسكين الفئات الطبية والإدارية تبعا لمواصفات وزارة الصحة المعتمدة، بالإضافة إلى نقل الملفات والتجهيزات الطبية وغير الطبية وتزويدها بأحدث التقنيات التى تيسر على المنتفع التشخيص والعلاج إيذانا بقرب افتتاحها تمهيدا لتسليمها لهيئة الرعاية الصحية.