إصابة شاب في مشاجرة بالأسلحة النارية ببورسعيد

أصيب شاب بطلق خرطوش مساء اليوم في مشاجرة تمت بينه وآخرين في منطقة عمر بن الخطاب بحي الزهور ببورسعيد وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم له.

نقل المصاب إلى المستشفى

تلقى اللواء مدحت عبد الرحيم مدير أمن بورسعيد، إخطارًا من الدكتور مصطفى شعبان رئيس فرع التأمين الصحي الشامل ببورسعيد، يفيد أنه وصل إلى مستشفى الزهور عن طريق سيارة الإسعاف حسن محمد السيد 29 سنة مصاب بطلق خرطوش ويجري تقديم الإسعافات الأولية له.

مشاجرة بالأسلحة النارية

تبين من التحريات الأولية لرجال البحث الجنائي بمديرية أمن بورسعيد وسؤال شهود عيان الواقعة أن مشاجرة تمت بين المصاب ومجموعة من الأشخاص بالأسلحة النارية وأصيب الشاب بطلق ناري ويجرى ضبط أطراف المشاجرة.

وأمر مدير أمن بورسعيد باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتستكمل النيابة العامة التحقيقات لمعرفة ملابسات الواقعة

من جانب آخر قال المحامي جاسر المصري، أن تحريات البحث الجنائي هي الفيصل في القضية والتى يتم على أساسها الحكم بالإضافة إلى أقوال شهود الواقعة، وأضاف أنه إذا كانت المشاجرة دون سبق إصرار وترصد ويتم الحكم فيها مخفف، لكن في حالة إثبات المباحث العامة بالتحريات أن هناك سبق إصرار وترصد، تتحول القضية إلى جناية قتل، وقد تصل إلى الأشغال الشاقة المؤبدة في حالة الإصابة الخطيرة.