التصريح بدفن شاب لقي مصرعه في مشاجرة بالخانكة

أمرت جهات التحقيق بمركز الخانكة بالتصريح بدفن جثة شاب لقي مصرعه في مشاجرة مع آخرين بسبب منعه لهم من تجارة المخدرات فأطلق أحدهم عليه الرصاص فلقي مصرعه في الحال وأمرت النيابة بحبس المتهمين وطلب التحريات وتكليف جهات التحقيق بسرعة ضبط الرابع وتحريز المضبوطات.

وكان شاب يدعى إبراهيم.ا قد لقي مصرعه على يد 4 أشخاص بسبب رفضه لقيامهم بالاتجار في المخدرات أمام منزله بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، فقام أحدهم بالتعدى على نجلته وابنة عمها بالضرب انتقاما منه، فقامتا الفتاتين بتحرير محضر ضده اتهموه فيه بالتحرش والتعدي عليهما، فقام المتهم بالاستعانة بباقي المتهمين بقتل المجني عليه بوابل من الأعيرة النارية محدثين إصابته التي أودت بحياته.

حبس المتهمين بقتل شاب الخانكة

جرى نقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة والتى أمرت بالتصريح بالدفن عقب وطلب تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابستها وسؤال أهل المتوفى.

تفاصيل مقتل شاب الخانكة

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطاراً من شرطة الخانكة، يفيد بمصرع شخص يدعى إبراهيم. ا، 46 سنة، وشهرتة "دبدوب" على يد أربع أشخاص.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث وتبين وفاة المجني عليه بعدد من الطلقات النارية التي أودت بحياته.

وكشفت التحريات أن المتهمين سبق وأن حدث مشاجرة مع المجني عليه لرفضه لهم بيع تجارة المخدرات أمام منزله، فقام احد المتهمين بالتحرش والتعدي على نجلته وابنة عمها وفور علمه بتحرير محضر له فقام المتهم بالأستعانة بباقي المتهمين وقتلوا المجني عليه بوابل من الأعيرة النارية التي أودت بحياته.

وتمكنت أجهزة الأمن من القبض على ثلاثة متهمين وجرى عرضهم على جهات التحقيق والتي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات وجار ضبط المتهم الهارب.

قال أحمد عبد الستار المحامي لـ"الوطن" أن المتهمين يواجهون تهمة القتل العمد وحيازة الأسلحة غير المرخصة والاتجار في المخدرات وتصل العقوبة في الواقعة الي الإعدام لتوافر نية سبق الاصرار والترصد ووجود نية انتقام بسبب المحاضر المتبادلة.