مصرع 3 أشقاء اختناقا في حريق شب بمنزلهم بالشرقية 

لقي 3 أطفال أشقاء مصرعهم اختناقا اثر نشوب حريق داخل منزلهم بمركز منيا القمح بمحافظة الشرقية، فيما انتقلت قوة من الحماية المدنية للسيطرة على النيران واخمادها

مدير أمن الشرقية يتلقى بلاغا بمصرع 3 أطفال في حريق بمنزلهم

كان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية تلقى إخطارا يفيد تلقي مركز شرطة منيا القمح بلاغا بنشوب حريق داخل منزل في قرية محمد أحمد التابعة لمركز منيا القمح.

المعاينة ترجح الحريق بسبب ماس كهربائي

على الفور انتقلت قوة من الحماية المدينة وتم الدفع بسيارتي إطفاء للسيطرة على النيران وإخمادها، وتبين أن الحريق أسفر عن مصرع 3 أطفال أشقاء أعمارهم 13 و11 و3 سنوات، أثر إصابتهم بحالة اختناق جراء الدخان المنبعث من الحريق، كما تبين نشوب الحريق في الصالة ويرجح أن يكون السبب ماس كهربائي.

وتم السيطرة على النيران وإخمادها وتحرير محضر بالواقعة واخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.