إصابة طفل في حريق شقة سكنية بسوهاج

أصيب طفل في العقد الأول من عمره بحروق سطحية من الدرجة الأولى في الوجه والفخذين، إثر نشوب حريق في منزل جده بدائرة مركز شرطة المنشأة جنوب محافظة سوهاج، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة.

حريق شقة سكنية

تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارا يفيد بنشوب حريق بشقة سكنية بالطابق الثالث بمنزل بدائرة مركز المنشأة جنوب محافظة سوهاج، ووجود مصاب، وجرى إخماد الحريق بمعرفة قوات الحماية المدنية.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة البحث الجنائي وقادها المقدم أحمد العمدة، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة المنشأة، نشوب حريق بشقة في الطابق الثالث بمنزل ملك «عمر م ر»، 70 سنة، بالمعاش، ويقيم دائرة المركز، وتم الدفع بسيارة إطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده.

إصابة طفل في حريق شقة

ونتج عن الحريق إصابة حفيد مالك المنزل الطفل «عبد الحكيم ع ع»، 7 سنوات، ويقيم بذات الناحية، بحروق سطحية من الدرجة الأولى بالوجه والفخذين، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، وبسؤال مالك المنزل قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق إلى حدوث ماس كهربائي من توصيلات عشوائية.

تحرر محضر بالواقعة، وجرى إبلاغ الجهات المختصة لمباشرة التحقيق.