الدفع بـ5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق نشب في مزرعة مواشي بالدقهلية

دفعت قوات الحماية المدنية، بمحافظة الدقهلية، منذ قليل، بـ5 سيارات إطفاء من أجل السيطرة على حريق شب داخل حظيرة مواشي بمزرعة في قرية نقيطة التابعة لمركز المنصورة، دون وقوع أي إصابات.

بلاغ بوجود حريق شب داخل حظيرة مواشي

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء محمد عبد الهادي، مدير المباحث الجنائية بالمديرية، عن وجود بلاغ يفيد بنشوب حريق داخل حظيرة مواشي بقرية نقيطة التابعة لمركز المنصورة بالدقهلية، وتم الدفع بـ 5 سيارات إطفاء وعدد من سيارات الإسعاف.

وقوع تلفيات في حظيرة المواشي

وعلى الفور انتقل ضباط الشرطة والمباحث إلى مكان الواقعة لمعاينة الحادث وبالفحص والتحريات تبين عن وجود حريق شب داخل مزرعة مواشي ملك « العشري، ع »، بقرية نقيطة التابعة لمركز المنصورة مما أسفر عنه وقوع تلفيات في حظيرة المواشي دون وقوع أي إصابات بشرية أو نفوق مواشي، وكشفت التحريات الأولية أن سبب الحريق هو ماس كهرباء.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.