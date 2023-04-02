السيطرة على حريق محدود داخل شقة سكنية في منطقة عين شمس

تمكنت إدارة الحماية المدنية في القاهرة من السيطرة على حريق محدود في شقة سكنية بمنطقة عين شمس، اليوم الأحد، دون وقوع خسائر مادية أو بشرية.

كانت إدارة الحماية المدنية في القاهرة تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل شقة سكنية بأحد شوارع منطقة عين شمس، فدفعت بسيارة إطفاء.

وبالفحص، تبين أن حريقا محدودا اندلع في الشقة، قبل أن تتمكن قوات الإطفاء من حصار النيران، ومنع امتدادها إلى العقارات المجاورة، دون خسائر مادية أو بشرية.