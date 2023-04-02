«التنمية المحلية»: الوحدات المحلية بالمحافظات تبدأ إجراءات ترشيد الكهرباء بنسبة 75%
كتب:
وائل فايز
11:21 م | الأحد 02 أبريل 2023
وزارة التنمية المحلية
تابعت وزارة التنمية المحلية الإجراءات التي تقوم بها محافظات الدقهلية وقنا والإسكندرية وأسوان والغربية والقليوبية ومطروح لتنفيذ قرار مجلس المحافظين برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الخاص بترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة 75%.
إجراءات ترشيد الطاقة
وأكدت وزارة التنمية المحلية، أن الوحدات المحلية في المحافظات بدأت إجراءات ترشيد الكهرباء في جميع وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح حكومية وهيئات عامة، بالإضافة إلى شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشوارع والميادين لتكون 75% بدلا من 50% طبقا للقرار الوارد، مع إطفاء جميع المصالح الحكومية بنسبة 100% عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، عدا غرفة الأزمات والأمن وأداء الخدمات الليلية.