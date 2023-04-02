وكيل صحة كفر الشيخ تتفقد بعض المنشآت الصحية بالحامول

قامت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة كفر الشيخ، بجولة تفقدية مفاجئة، علي عدد من المنشآت الصحية، اليوم الأحد، وذلك بحضور الدكتور طارق الشربينى، وكيل المديرية، والدكتور حسن يوسف، عضو المكتب الفني بالمديرية.

تفقد مستشفى الحامول المركزي

وبدأت وكيل الوزارة جولتها، بتفقد مستشفى الحامول المركزي، ومتابعة الخدمات الطبية المقدمة بها، وتفقدت كافة الأقسام الطبية بالمستشفى، ومدي توافر كافة الخدمات الطبية للمرضى، وتوجهت بالشكر لكافة الأطقم الطبية والإدارية على الجهد المبذول لتقديم خدمة صحية متميزة.

كما واصلت وكيل وزارة الصحة، جولتها إلي المركز الطبي بالحامول، ومكتب الصحة بالحامول، لمتابعة سير العمل، حيث تم رصد بعض السلبيات وحلها علي رأس العمل، وتفقدت أيضاً وحدة طب الأسرة بالمناوفة، لمتابعة الوضع العام للوحدة من البنية التحتية، والتجهيزات، وتوافر الأدوية، والمستلزمات الطبية، وتواجد القوي البشرية على رأس العمل، والتخصصات الطبية.

وكيل صحة كفر الشيخ: تثقيف المجتمع بالمبادرات التي تقدمها الدولة

وأكدت وكيل صحة كفر الشيخ، أهمية الدور الذي تُقدمه الدولة والمبادرات الرئاسية للكشف على المقبلين على الزواج، ومبادرة القضاء على فيروس سي، والكشف المبكر للأمراض غير السارية والبرامج المتفرعة منها، ومبادرة الكشف عن السمنة والأنيميا والتقزم لطلاب المدارس، ومبادرة دعم صحة المرأة، ومبادرة اكتشاف وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، ومبادرة دعم صحة الأم والجنين، ومبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي، ومبادرة الكشف المبكر عن الأمراض الوراثية، ومبادرة الرعاية الصحية لكبار السن، ومبادرة علاج الأطفال من مرضى الضمور العضلي، مشيرةً إلي أهمية تثقيف المجتمع بهذه المبادرات، وذلك لتوفير الوقت والجهد، ولتقديم خدمة مميزة للمواطنين والمقيمين في كفر الشيخ.

يأتي ذلك، بناءً علي توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بأهمية المتابعة المستمرة للنهوض بمستوي الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين والمقيمين بكفر الشيخ.