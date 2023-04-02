أشرف زكي وصبري فواز يقدمان واجب العزاء في شقيق ضياء عبد الخالق

أقيم، منذ قليل بمسجد الحامدية الشاذلية بالمهندسين، عزاء شقيق ضياء عبد الخالق الأصغر.

حضور الفنانين عزاء شقيق ضياء عبد الخالق

وحرص على حضور العزاء عدد كبير من الفنانين من بينهم أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، منير مكرم وعلي كمالو وأحمد سلامة وايهاب فهمي أعضاء مجلس النقابة.

محمد رياض وصبري فواز في العزاء

كما حضر أيضا محمد رياض، محمد أبو داوود، صبري فواز، المنتج صفي الدين محمود، دنيا عبد العزيز، ميدو عادل، محمد صلاح آدم.

وفاة شقيق ضياء عبد الخالق

وأعلن شريف إدريس، قبل يومين، وفاة شقيق ضياء عبد الخالق الأصغر.

يذكر أن ضياء عبد الخالق يُعرض له حاليا مسلسل سوق الكانتو مع أمير كرارة ومي عز الدين وفتحي عبد الوهاب.